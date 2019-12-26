Посол России в Греции посетил Александра Винника в больнице

Посол России в Греции Андрей Маслов посетил задержанного в Греции летом 2017 года по запросу США российского гражданина Александра Винника, который до сих пор остается под стражей, сообщается на официальном сайте российского диппредставительства в Twitter.

"В связи с плохим состоянием здоровья Винник многие месяцы остается в одной из афинских больниц", - говорится в сообщении.

"Винник объявил голодовку против политизированного, по его мнению, решения о его выдаче во Францию, а затем в США, - отмечают в посольстве. - Российская сторона исходит из приоритетности выдачи Винника в Россию как страну его гражданской принадлежности".

Ранее Верховный административный суд Греции приостановил принятое ранее минюстом решение о последовательной экстрадиции россиянина Александра Винника во Францию, США и Россию.

Напомним, что россиянин был задержан в Греции по запросу США в 2017 году. Вашингтон его подозревают в якобы организации операции по отмыванию не менее 4 миллиардов долларов.