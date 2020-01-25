Зеленский оценил результаты прямого диалога с Путиным

По словам Зеленского, диалог между странами перестал ограничиваться "нормандским" форматом. "Естественно, у нас появился диалог. И не только диалог в "нормандском" формате. Мы стали о чем-то говорить. Я считаю, что диалог начался", - отметил он.

Президент Украины подтвердил, что благодаря контакту с президентом России удалось вернуть домой украинских моряков, задержанных ранее за нарушение морской границы РФ. "Мы вернули моряков до "нормандского" формата, Россия на это пошла", - объяснил Зеленский преимущества прямого общения с российским руководством.

Президент Украины также выразил мнение, что конфликт в Донбассе не пройдет бесследно и может навсегда "оставить шрам" в отношениях между Москвой и Киевом. Российская сторона неоднократно заявляла, что события в Донбассе являются внутриукраинским конфликтом.