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25.01.2020 08:46
Рубрика: В мире

Зеленский оценил результаты прямого диалога с Путиным

Текст: Александр Саможнев
Ведение прямого диалога с президентом РФ Владимиром Путиным является важным, поскольку это дает возможность завершить конфликт в Донбассе и продолжить обмен удерживаемых лиц, заявил в интервью израильскому 9-му каналу президент Украины Владимир Зеленский.
Президент Украины Владимир Зеленский. Фото: Efrem Lukatsky/ AP Президент Украины Владимир Зеленский. Фото: Efrem Lukatsky/ AP
Президент Украины Владимир Зеленский. Фото: Efrem Lukatsky/ AP

По словам Зеленского, диалог между странами перестал ограничиваться "нормандским" форматом. "Естественно, у нас появился диалог. И не только диалог в "нормандском" формате. Мы стали о чем-то говорить. Я считаю, что диалог начался", - отметил он.

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Президент Украины подтвердил, что благодаря контакту с президентом России удалось вернуть домой украинских моряков, задержанных ранее за нарушение морской границы РФ. "Мы вернули моряков до "нормандского" формата, Россия на это пошла", - объяснил Зеленский преимущества прямого общения с российским руководством.

Президент Украины также выразил мнение, что конфликт в Донбассе не пройдет бесследно и может навсегда "оставить шрам" в отношениях между Москвой и Киевом. Российская сторона неоднократно заявляла, что события в Донбассе являются внутриукраинским конфликтом.

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