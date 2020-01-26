Новости

Сериал про Оби-Вана Кеноби с Юэном Макгрегором заморозили 17:10
Актриса Екатерина Волкова рассказала о своей смертельной болезни 16:58
В Томске задержали главу компании, где при пожаре погибли 12 человек 16:36
Российские биатлонисты повторили антирекорд по гонкам без наград 16:32
13 японских автомобилей, которые оказались не нужны россиянам 16:04
В Махачкале при взрыве газа в доме пострадал ребенок 15:31
Греф советует держать сбережения в рублях 15:24
Американская авиакомпания заплатит штраф за дискриминацию мусульман 15:23
Озвучена точная дата начала продаж кроссовера Kia Seltos 15:21
В Петербурге умер руководитель театра "Буфф" Исаак Штокбант 15:17
Новый Hyundai Santa Fe сделают похожим на большой Palisade 15:00
Временный президент Боливии решила участвовать в выборах 14:50
Водителя расстреляли после дорожного конфликта в Москве 14:42
650 режимов подвески и сканирующие фары. Как изменился Lexus RX 14:35
Песков оценил отношения Путина и Зеленского 14:26
Названы ранние признаки заражения коронавирусом 14:25
В Японии зафиксирован четвертый случай заболевания коронавирусом 14:24
В Пермском крае СК начал проверку после ДТП с автобусом 14:20
В Кремле рассказали про карт-бланш Мишустину 14:19
Япония вывезет своих граждан из Уханя чартерным рейсом 14:14
В Ростовской области сел на мель сухогруз с зерном для Турции 13:46
В Башкирии прошел фестиваль воздухоплавания 13:42
В Госдуме назвали слова Кравчука о возврате Крыма "колыбельной для общества" 13:33
Новый Volvo XC90: отказ от дизелей и супердорогая опция 13:00
В Москве онкобольных обеспечили обезболивающими 12:48
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Когда разработают вакцину от нового коронавируса
Когда разработают вакцину от нового коронавируса
Задайте вопрос руководителю департамента культурного наследия Москвы
Задайте вопрос руководителю департамента культурного наследия Москвы
О чем переживают дети после развода родителей
О чем переживают дети после развода родителей
26.01.2020 16:23
Рубрика: Власть

Процент удачи

Адвокатам пропишут правила гонораров успеха
Текст: Владислав Куликов
В Федеральной палате адвокатов России состоялось заседание рабочей группы по подготовке правил применения "гонорара успеха".
Фото: iStock Фото: iStock
Фото: iStock

Напомним, недавно приняты значительные поправки в закон об адвокатуре. Помимо прочего новации разрешают защитникам работать на условиях гонорара успеха, то есть за долю от будущих взысканных сумм. Это снимает финансовый груз с плеч граждан, которым нужна юридическая помощь.

В конце прошлого года в Федеральной палате адвокатов была создана специальная рабочая группа, которая и должна проработать правила работы защитников за процент от удачи.

Фото: iStock
Адвокаты смогут переписываться с арестантами без цензуры

"У нас много научных и публицистических разработок, адвокаты и ученые неоднократно высказывались на эту тему. Мы все обобщим, и к 1 марта правила будут приняты", - заявил президент Федеральной палаты адвокатов Юрий Пилипенко.

При этом он отметил, что необходимо проявить сдержанность и аккуратность с точки зрения регламентации и установить основные принципы и направления применения "гонорара успеха".

Большие поправки в Закон "Об адвокатской деятельности и адвокатуре в Российской Федерации", которые помимо прочего разрешают и гонорары успеха, вступают в силу с 1 марта.

Когда у человека недостаточно средств, чтобы начать процесс, он сможет предложить адвокату долю от будущего выигрыша

Президент ФПА России Юрий Пилипенко обратил внимание на то, что решены две задачи. Первая - это в принципе институционализация гонорара успеха, вторая - ее закрепление не в гражданском законодательстве, а именно в законе об адвокатуре, что предполагает ответственное отношение к данному инструменту.

Теперь любой человек, за которым правда, сможет сделать адвокату роскошное предложение: поделиться частичкой своей удачи.

Фото: iStock
Водители, обвиняемые в оставлении места ДТП, получат право на адвоката

При этом условие о гонораре успеха не сможет включаться в соглашение на оказание юридической помощи по уголовным и административным делам. Зато гонорары успеха могут оказаться полезными, скажем, в делах о защите прав потребителей и в арбитражных спорах бизнесменов.

По мнению эксперта ФПА Ольги Шварц, для России лучше всего подходит порядок, когда гонорар успеха (как процент от победной суммы) устанавливается соглашением сторон в дополнение к оплате труда адвоката. Этот порядок применяется в Англии, ряде европейских государств, в том числе в Германии, Испании, Италии.

В ближайшее время будет подготовлен проект правил применения гонорара успеха, документ планируется рассмотреть уже на следующем заседании рабочей группы.

Власть Право Административное право

Главное сегодня

В Кремле рассказали про карт-бланш Мишустину
В Совфеде прокомментировали заявление адмирала США об обороне России
Греф советует держать сбережения в рублях
Депздрав Москвы: Коронавирус у туристов из Китая не обнаружен
В Сети сравнили цены на продукты в магазинах Донецка и Киева
Стенограмма
Стенограмма
О чем рассказал Владимир Путин в Послании Федеральному Собранию
Пенсии
Пенсии
Какие схемы пенсионных накоплений предложат гражданам