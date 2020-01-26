В Федеральной палате адвокатов России состоялось заседание рабочей группы по подготовке правил применения "гонорара успеха".

Напомним, недавно приняты значительные поправки в закон об адвокатуре. Помимо прочего новации разрешают защитникам работать на условиях гонорара успеха, то есть за долю от будущих взысканных сумм. Это снимает финансовый груз с плеч граждан, которым нужна юридическая помощь.

В конце прошлого года в Федеральной палате адвокатов была создана специальная рабочая группа, которая и должна проработать правила работы защитников за процент от удачи.

"У нас много научных и публицистических разработок, адвокаты и ученые неоднократно высказывались на эту тему. Мы все обобщим, и к 1 марта правила будут приняты", - заявил президент Федеральной палаты адвокатов Юрий Пилипенко.

При этом он отметил, что необходимо проявить сдержанность и аккуратность с точки зрения регламентации и установить основные принципы и направления применения "гонорара успеха".

Большие поправки в Закон "Об адвокатской деятельности и адвокатуре в Российской Федерации", которые помимо прочего разрешают и гонорары успеха, вступают в силу с 1 марта.

Когда у человека недостаточно средств, чтобы начать процесс, он сможет предложить адвокату долю от будущего выигрыша

Президент ФПА России Юрий Пилипенко обратил внимание на то, что решены две задачи. Первая - это в принципе институционализация гонорара успеха, вторая - ее закрепление не в гражданском законодательстве, а именно в законе об адвокатуре, что предполагает ответственное отношение к данному инструменту.

Теперь любой человек, за которым правда, сможет сделать адвокату роскошное предложение: поделиться частичкой своей удачи.

При этом условие о гонораре успеха не сможет включаться в соглашение на оказание юридической помощи по уголовным и административным делам. Зато гонорары успеха могут оказаться полезными, скажем, в делах о защите прав потребителей и в арбитражных спорах бизнесменов.

По мнению эксперта ФПА Ольги Шварц, для России лучше всего подходит порядок, когда гонорар успеха (как процент от победной суммы) устанавливается соглашением сторон в дополнение к оплате труда адвоката. Этот порядок применяется в Англии, ряде европейских государств, в том числе в Германии, Испании, Италии.

В ближайшее время будет подготовлен проект правил применения гонорара успеха, документ планируется рассмотреть уже на следующем заседании рабочей группы.