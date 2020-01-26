Новости

Число жертв коронавируса в Китае достигло 54 03:12
В США новый Boeing 777X совершил первый испытательный полет 02:51
Армия Сирии атаковала позиции боевиков к западу от Алеппо 02:22
У госпитализированных в Москве граждан Китая нет признаков пневмонии 01:54
Российский туроператор досрочно вывезет туристов с острова Хайнань 01:36
Сборная России завоевала все "золото" чемпионата Европы 01:13
Коронавирус обнаружен у трех медиков в Китае 00:17
Минздрав: В приграничных с РФ регионах КНР отмечены 7 случаев коронавируса 25.01.2020
В Иране самолет, летевший в Стамбул, приземлился из-за технической проблемы 25.01.2020
В Москве госпитализирована группа туристов из КНР 25.01.2020
Ватерполистки сборной России проиграли в финале чемпионата Европы 25.01.2020
Помпео прокомментировал свою ссору с журналисткой 25.01.2020
В Турции число жертв землетрясения достигло 29 25.01.2020
Студенты в Татьянин день развернули 40-метровую зачетку у здания МГУ 25.01.2020
"Динамо" объявило о приобретении Комличенко 25.01.2020
Захарова дала ответ на попытки Киева переписать историю 25.01.2020
Под Калугой перевернулся автобус с паломниками 25.01.2020
"Барселона" проиграла первый матч под руководством нового главного тренера 25.01.2020
Под Костромой четыре человека погибли в ДТП с лесовозом 25.01.2020
Пушков возмущен словами Качиньского о компенсациях от России 25.01.2020
Си Цзиньпин заявил об ускорении распространения коронавируса 25.01.2020
Для выхода мирных жителей из Идлибской зоны сделали три гумкоридора 25.01.2020
"Ак Барс" благодаря победе в Екатеринбурге вышел в плей-офф КХЛ 25.01.2020
Николай Долуда ушел с поста атамана Кубанского казачьего войска 25.01.2020
"Зенит" пропустил шесть голов от "Зальцбурга" в контрольном матче 25.01.2020
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Когда разработают вакцину от нового коронавируса
Когда разработают вакцину от нового коронавируса
Задайте вопрос руководителю департамента культурного наследия Москвы
Задайте вопрос руководителю департамента культурного наследия Москвы
О чем переживают дети после развода родителей
О чем переживают дети после развода родителей
26.01.2020 02:22
Рубрика: В мире

Армия Сирии атаковала позиции боевиков к западу от Алеппо

Артиллерия сирийской армии нанесла ночью интенсивные удары по позициям бандформирований в западных окрестностях города Алеппо. Правительственные войска атакуют по всей линии фронта, огонь ведется по форпостам террористов у населенных пунктов Кфар-Хамра, Хан-эль-Асаль, Эль-Мансура, Бухус и Кфар-Наха. Боевики понесли серьезные потери.

Фото: Министерство обороны РФ
Сергей Шойгу обсудил со спецпосланником генсека ООН ситуацию в Сирии

В субботу МИД Сирии уведомил Совбез ООН о том, что правительственные войска проводят военные операции в провинциях Идлиб и Алеппо для защиты мирных граждан, обратившихся за помощью к сирийской армии, пишет ТАСС, ссылаясь на информационное агентство SANA. В заявлении отмечается, что террористы из группировки "Джебхат ан-Нусра" (запрещена в РФ) обстреливают жилые районы, школы, больницы, мечети, выводят из строя хозяйственные объекты, растет число погибших среди мирных жителей, преимущественно женщин и детей.

Террористы также препятствуют выходу граждан по трем гуманитарным коридорам в Абу-Духуре, Эль-Хадере и Эль-Хобейте. МИД Сирии подчеркивает, что военные действия против террористических формирований в Идлибе и Алеппо будут продолжаться до их полного уничтожения.

Ранее военнослужащие сирийской армии дали отпор бандформированиям, захватившим три деревни в провинции Идлиб на севере страны. Населенные пункты перешли под контроль армии САР. Речь идет о селениях ад-Дейр аш-Шаркий, Абу Джурейф и Курсиян.

В Минобороны рассказали про "перехват" российского генерала в Сирии
В мире Ближний Восток Сирия Ситуация в Сирии

Главное сегодня

Сборная России завоевала все "золото" чемпионата Европы
У госпитализированных в Москве граждан Китая нет признаков пневмонии
В Минобороны рассказали про "перехват" российского генерала в Сирии
Захарова дала ответ на попытки Киева переписать историю
Косачев назвал провокационными требования Качиньского о компенсациях
В мире
В мире
Власти Китая заговорили о мутации коронавируса и глобальной эпидемии
США
США
Сенат утвердил план разбирательств по импичменту Трампу