Армия Сирии атаковала позиции боевиков к западу от Алеппо

Артиллерия сирийской армии нанесла ночью интенсивные удары по позициям бандформирований в западных окрестностях города Алеппо. Правительственные войска атакуют по всей линии фронта, огонь ведется по форпостам террористов у населенных пунктов Кфар-Хамра, Хан-эль-Асаль, Эль-Мансура, Бухус и Кфар-Наха. Боевики понесли серьезные потери.

В субботу МИД Сирии уведомил Совбез ООН о том, что правительственные войска проводят военные операции в провинциях Идлиб и Алеппо для защиты мирных граждан, обратившихся за помощью к сирийской армии, пишет ТАСС, ссылаясь на информационное агентство SANA. В заявлении отмечается, что террористы из группировки "Джебхат ан-Нусра" (запрещена в РФ) обстреливают жилые районы, школы, больницы, мечети, выводят из строя хозяйственные объекты, растет число погибших среди мирных жителей, преимущественно женщин и детей.

Террористы также препятствуют выходу граждан по трем гуманитарным коридорам в Абу-Духуре, Эль-Хадере и Эль-Хобейте. МИД Сирии подчеркивает, что военные действия против террористических формирований в Идлибе и Алеппо будут продолжаться до их полного уничтожения.

Ранее военнослужащие сирийской армии дали отпор бандформированиям, захватившим три деревни в провинции Идлиб на севере страны. Населенные пункты перешли под контроль армии САР. Речь идет о селениях ад-Дейр аш-Шаркий, Абу Джурейф и Курсиян.