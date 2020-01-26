На последней ярмарке non/fiction одной из самых заметных книжных новинок был 6-й том биографического словаря "Русские писатели. 1800-1917", выпущенный петербургским издательством "Нестор-История".

Событие это не широко отмечалось СМИ. Почему? Потому что "караул устал". История издания этого словаря длится уже ровно 30 лет, и связанных с задержкой выхода очередных его томов протестов крупнейших ученых, писателей, общественных деятелей за это время было слишком много.

Словарь "Русские писатели" - памятник энциклопедической мысли. Это памятник просвещения. Это наше национальное культурное достояние.

Но история издания словаря - это история тридцатилетней войны культуры и прагматизма, ученых и дилетантов, знания и информации, пламенной веры одних людей в то, что начатое великое культурное дело нельзя прекращать, не доведя его до конца, и прохладно-трезвого отношения других людей к тому же.

Кратко напомню историю издания.

Замысел сложился в редакции литературы и языка издательства "Советская энциклопедия" вскоре после выхода подготовленной там же "Лермонтовской энциклопедии" в 1981 году. Инициаторами были К. М. Черный и Ю. Г. Буртин. В 1982 году был готов словник, в течение 1980-х годов готовились статьи. В 1989 году вышел первый том.

После 1991 года издательство стало испытывать трудности с финансированием, в феврале 1992 года планировалось приостановить издание словаря ввиду нерентабельности, с 1992 по 1999 год словарь выходил при поддержке научного предприятия "Фианит". Тем не менее в апреле 1994 года, незадолго до выхода третьего тома, издательство приняло решение о сокращении редакции литературы и языка, отмененное после протестов видных ученых.

Только после письма А.И. Солженицына В.В. Путину минкультуры выделило 2 миллиона рублей на издание словаря

После 1999 года "Фианит" отказался от финансирования словаря. 28 августа 2001 года директор издательства "Большая российская энциклопедия" С. Л. Кравец издал приказ о приостановке его издания. Только после письма А.И. Солженицына президенту РФ В В. Путину 30 мая 2002 года Министерство культуры выделило 2 миллиона рублей на подготовку издания, и с октября 2003 года работа возобновилась. Через год эти деньги закончились, и 13 января 2005 года и.о. директора издательства Николай Артемов издал приказ об увольнении в полном составе редакции словаря. После ряда протестов в апреле 2005 года уволенные сотрудники были приняты вне штата, а бывшая редакция получила официальное название "Временный творческий коллектив", руководителем которого назначен М.Ю. Эдельштейн. Были подготовлены к печати материалы 6-го тома, но на этом работа остановилась.

Как писал в свое время портал "Полит.ру", словарь, представляющий собой собрание биографий литераторов 1800-1917 годов, уникален и не имеет аналогов. Существенно, что статьи словаря, посвященные как известным писателям уровня Пушкина, так и второстепенным литераторам, имеют не компилятивный, но исследовательский характер. Каждая из статей представляет собой самостоятельное научное исследование, требующее больших временных и трудовых затрат, и, как утверждают сотрудники редакции, спешка при работе над подобными изданиями чревата научной недобросовестностью. Авторский коллектив словаря, в который входили такие знаменитые исследователи, как Михаил Гаспаров, Роман Тименчик, Константин Азадовский, Александр Осповат, Олег Проскурин, Александр Лавров, Юрий Манн, и многие другие, не мог жертвовать собственной высокой научной репутацией из сиюминутных соображений.

Мы плохо представляем себе реальную литературную ситуацию XIX и начала XX столетий. Мы знаем великих или как минимум крупных писателей. А их было несколько тысяч! Причем не любителей, пишущих в стол, а вполне профессиональных.

Вот, например, "соседи" Маяковского. Цитирую третий том словаря. "МАШКОВ, Мошков Петр Алексеевич <ок. 1807 - 1(13).7.1849>, поэт, беллетрист. Из дворян Петерб. губ. М. заявил о себе на лит. поприще как поэт-романтик. Его поэмы "Разбойник" (СПб., 1828), "Могила на берегах Маджоре", "Ночь мщения" (обе - СПб., 1829), варьирующие сюжетные схемы, композиц. приемы, стиховые формулы из арсенала рус. массовой "байронической" поэмы, относятся к самым характерным подражаниям "южным" поэмам А. С. Пушкина. Отзывы критики на поэмы М. были неодобрительными: подчеркивался их эпигонский характер, автор причислялся к ряду "копиистов литературных" и поэтов "четырнадцатого класса"..."

Счастье, что шестой том (от С до Ч) все-таки вышел. Но выйдет ли седьмой - последний? Если - нет, грош нам всем цена

И с правого края от Маяковского - "МЕДВЕДЕВ Лев Михайлович <2(14).1.1865, г. Ефремов Тульской губ. - 21.6(4.7).1904, Москва>, поэт, переводчик, дет. писатель. Из дворян. В 1887 г. исключен из ун-та за хранение нелегальной лит-ры и за участие в оппозиц. группе студентов, выслан на 2 года в Тифлис под гласный надзор полиции. В 80-е гг. сотрудничал в "Будильнике", "Рус. сатирич. Листке", "Развлечении", "Гусляре", "Волне"; с 1884 г. - в "Осколках", куда его рекомендовал А.П. Чехов, несмотря на то, что в одном из писем назвал его "махоньким, плюгавеньким поэтиком". М. принадлежал к эпигонам некрасовской школы "музы мести и печали" и верность "гражданской лире" соседствовала с поэтич. клише ("солнце выспренних идей", "ненависть шипит змеею ядовитою")".

Две словарные статьи, окружающие гигантскую фигуру Маяковского, в частности, дают представление о реальном литературном XIX веке и начале XX.

Счастье, что шестой том (от С до Ч) все-таки вышел. Но выйдет ли седьмой - последний? Если - нет, грош нам всем цена.