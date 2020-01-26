Председатель Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин рассказал "Российской газете" о том, почему и спустя десятилетия не прекращается расследование преступлений фашистских оккупантов.

Александр Иванович, сегодня годовщина снятия блокады Ленинграда. Какие это вызывает у вас эмоции?

Александр Бастрыкин: День полного снятия блокады - это особое событие и для жителей Ленинграда, и для всех, кто освобождал Северную столицу. Да и для всего советского народа. Город выстоял, и моя семья имеет к этому прямое отношение. Мою маму война застала в Ленинграде. Ее рассказы о пережитом забыть невозможно. И дело не только в масштабах, но и в деталях - их мама помнила всю жизнь.

Мужчины и женщины держали оборону Ленинграда практически наравне. Фото: Gettyimages

В блокаду она, как и большинство ленинградцев, трудилась на заводе. Немцы периодически бомбили тот путь, которым люди шли на работу. Изможденные холодом и голодом ленинградцы знали об этом, но все равно каждое утро шли - ведь нужно было обеспечивать фронт. В один из таких дней под обстрел попала и мама.

Снаряды гремели один за другим, люди падали в снег, немели от ужаса... Неожиданно появились фигуры в черных шинелях, как оказалось позднее, это были совсем юные матросы - вчерашние призывники.

Они помогали раненым и скованным страхом людям добраться до укрытия. Среди спасенных ими была и моя мама. Она вспоминала, как потом обнаружила, что ее пальто буквально полностью было посечено мелкими осколками снарядов. Но еще больше ее потряс вид, открывавшийся на Дворцовую площадь, - множество черных фигур в шинелях, большинство из которых лежало без движения. Молодые и бесстрашные ребята пожертвовали собой ради спасения горожан.

Еще мама много рассказывала, как воевала в береговых частях Краснознамённого Балтийского флота на знаменитом Ораниенбаумском пятачке, который немцы не могли взять в ходе осады. Ее зенитная батарея насчитывала 60 бойцов, из них трое мужчин: командир батареи, замполит и старшина, остальные - молодые девчонки, 18-20 лет.

Советскому народу удалось прорвать блокаду, в том числе благодаря его сплоченности и самоотверженности: и мужчины, и женщины держали оборону практически наравне. Каждая годовщина снятия блокады Ленинграда - это не только чувства уважения и непомерной благодарности тем, кто сражался за Родину, но и призыв чтить подвиг советского народа.

Ленинград удалось отстоять. Но фашисты захватили часть Ленинградской области. Что творилось на оккупированных территориях?

Александр Бастрыкин: Нельзя забывать про Лужский рубеж. Луга был значимым стратегическим пунктом на подступах к Ленинграду. В 1941 году там шли ожесточенные бои, и советские солдаты существенно смогли замедлить немецкие войска, отсрочив блокаду Ленинграда. К сожалению, город все же не устоял под натиском больших сил врага, и территория была оккупирована. Творившиеся там зверства оккупантов доподлинно известны и имеют документальные подтверждения.

Убийства и истребление гражданского населения до или во время войны составляют преступления против человечности и не имеют срока давности

Над пленными жестоко издевались, их держали прямо на земле под открытым небом, невзирая на время года. От болезней и голода там ежедневно умирали сотни людей. В том месте, где людей держали, не осталось и травинки - растительность была попросту съедена голодными людьми.

Проводимые раскопки подтвердили, что тела людей просто сбрасывали в огромные ямы, кого-то расстреливали, а некоторых, судя по расположению тел, хоронили живьем. Среди жертв оккупантов были люди, различные по своим взглядам, убеждениям, национальностям и полу. Фашисты не жалели ни стариков, ни детей.

После окончательного освобождения Луги было подсчитано, что по сравнению с довоенным временем от местного населения осталось чуть больше 10 процентов.

Все это еще раз иллюстрирует ужасы вероломного вторжения фашистов и последствия распространения подобной идеологии, и значимость единства народа перед лицом угрозы суверенитету. Об этом важно знать и помнить, тем более молодежи - будущему России. Нам известны подлинные события, подкрепленные множеством доказательств. Наш долг - передать эту память в тех же мельчайших подробностях, о которых нам стало известно из уст наших родителей, дедов и прадедов, не допустив пасквилей нашей героической истории.

Есть еще факты преступлений, совершенных в годы войны, за которые никто не ответил?

Александр Бастрыкин: Следственный комитет расследует ряд уголовных дел о геноциде, совершенном в период Великой Отечественной войны. Среди них дело, возбужденное по результатам изучения рассекреченных ФСБ России архивных материалов об убийстве в октябре 1942 года воспитанников Ейского детского дома. Это преступление было совершено в ходе карательных операций членов зондеркоманды СС-10 "а". Тела 214 убитых детей обнаружены после освобождения Краснодарского края от немецко-фашистской оккупации. Часть военнослужащих была осуждена, однако некоторые так и не понесли наказания за совершенные злодеяния в отношении мирных советских граждан.

Весной прошлого года в районе деревни Жестяная Горка в Новгородской области поисковиками обнаружены захоронения времен Великой Отечественной войны с останками гражданских лиц. Медико-криминалистическими экспертами установлено, что эти люди стали жертвами карательных операций оккупантов в 1942-1943 годах. Эти действия мы также квалифицировали как геноцид.

Какие последствия могут иметь такие расследования спустя три четверти века после преступлений?

Александр Бастрыкин: Согласно Уставу Международного Военного трибунала в Нюрнберге убийства и истребление гражданского населения до или во время войны составляют преступления против человечности, и такие преступления не имеют срока давности. В соответствии с нормами международного права и национального законодательства Следственный комитет России имеет все основания для проведения расследования вышеуказанных фактов.

В этом году появится новая форма международного сотрудничества, так как летом 2019 года ратифицирован Второй дополнительный протокол к Европейской конвенции о правовой помощи по уголовным делам. Согласно этому документу для расследования уголовных дел по общим тематикам возможно создавать международные следственные группы.

Дополнительный протокол вступил в силу на территории нашей страны 1 января. Сейчас прорабатывается механизм реализации его положений и более тесного сотрудничества с Центральным ведомством управлений юстиции земель ФРГ по расследованию преступлений национал-социализма в Людвигсбурге. Уверен, что такое сотрудничество придаст дополнительный импульс и ускорит работу по расследованию всего спектра преступлений.

Факты преступных действий, основанных на идеях расового превосходства, нацизма, пусть и по прошествии продолжительного времени, не должны остаться незамеченными и безнаказанными.

9 мая 2020 года Россия и весь мир отметят 75-летие со дня Победы в Великой Отечественной войне. Вы входите в состав Оргкомитета "Победа" при президенте РФ. Как Следственный комитет участвует в подготовке к торжествам?

Александр Бастрыкин: В преддверии юбилея Победы одна из наших важнейших задач - нравственное и патриотическое воспитание молодежи на примерах героизма советского народа в годы Великой Отечественной войны, увековечение памяти Защитников Отечества.

В целях сохранения памяти и наследия Великой Победы 8 ноября 2019 года в Зале Славы Центрального музея Вооруженных Сил Следственный комитет дал официальный старт Всероссийской молодежной патриотической Эстафете добрых дел, посвященной этому важнейшему событию.

В этой инициативе мы получили поддержку президента, по указанию которого мероприятия Эстафеты добрых дел Следственного комитета включены в федеральный план мероприятий празднования 75-летия Победы.

Мы оказываем помощь ветеранам Великой Отечественной войны, семьям погибших ветеранов боевых действий и погибших юных героев Отечества. Нами развернута активная работа по приведению в порядок обелисков и памятников воинам, павшим в боях за Родину, шефская помощь домам престарелых и инвалидов, детским домам, работа в поисковых отрядах, освещение подвигов детей-героев и многое другое.

В Эстафете активное участие принимают представители межрегиональной общественной организации "Молодежный союз "Юный следователь", молодежные и юношеские организации и объединения субъектов РФ, общественные организации ветеранов войн, военных конфликтов и ветеранов следствия, сотрудники следственных органов и члены их семей.