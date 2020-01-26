Bloomberg назвал растущие на смене правительства компании

Обновление состава правительства и объявленные меры поддержки спроса на какое-то время стали новым катализатором притока капитала на российский рынок акций.

Среди компаний, чьи котировки заметно выросли и которые в дальнейшем могут пожинать плоды увеличения доходов граждан и расширения строительства, опрошенные Bloomberg аналитики назвали сети магазинов "Детский мир" и "Магнит", Магнитогорский металлургический комбинат, Тинькофф Банк и Сбербанк.

"Меры, способствующие росту потребительского спроса, поддерживают котировки ретейлеров, - говорит управляющий директор по корпоративным и суверенным рейтингам "Эксперт РА" Павел Митрофанов. - Надежды на ускорение реализации инфраструктурных нацпроектов на руку металлургам - бенефициарам любых крупных строек. Общий же эффект на наш фондовый рынок будет зависеть от способности нового правительства ускорить темпы экономического роста и доходов населения".

По оценке Sberbank CIB, с учетом усиления поддержки семей (пособия на детей от 3 до 7 лет) потребительские расходы в этом году вырастут на 250 млрд рублей, в следующем - на 300-350 млрд, ДОМ.РФ оценивал эффект от расширения выплат маткапитала (будет выдаваться уже за первенца) в 6 млн дополнительных квадратных метров жилья в год.

Во-вторых, обновление правительства связывается с более ритмичным исполнением нацпроектов, активизацией строительства, а возможно, и еще более значительным увеличением госрасходов (например, повышение "цены отсечения" барреля нефти в бюджетном правиле на 3-4 доллара дало бы дополнительно 500-600 млрд рублей в год).