Как господдержка поможет сэкономить на покупке жилья семьям с детьми

Возможная экономия российских семей при покупке жилья по ипотечному кредиту благодаря мерам господдержки может оказаться выше двух миллионов рублей, посчитали в аналитическом центре госкомпании ДОМ.РФ. Одновременно ставки по ипотеке в 2020 году практически со стопроцентной вероятностью окажутся самыми низкими за всю историю жилищного кредитования в России.

Два миллиона рублей, которые могут сэкономить на ипотеке семьи с двумя детьми после реализации всех мер господдержки, - это более 40% средней цены квартиры, приобретаемой в ипотеку (но не в Москве и не в Санкт-Петербурге), указывают в ДОМ.РФ. Расчет справедлив для среднестатистической квартиры в региональной новостройке - 54 квадратных метра со средней ценой метра 57 тысяч рублей. Таким образом, квартира будет стоить 3,08 млн рублей, первоначальный взнос (обычно 20%) составит 615,5 тыс. рублей.

Экономия складывается из нескольких показателей. Ключевая мера господдержки семей с детьми - программа материнского капитала, которая будет расширена после Послания президента Федеральному Собранию (задним числом, с 1 января 2020 года). Теперь в нее включаются семьи с одним ребенком, которые получат 466 тысяч рублей, а за второго производится доплата 150 тысяч рублей. Всего получается 616 тысяч рублей, которыми семья с двумя детьми может полностью оплатить первоначальный взнос по ипотечному кредиту, отмечают в ДОМ.РФ.

Еще одна мера для покупателей жилья - налоговый вычет при приобретении недвижимости. Государство возвращает из суммы уплаченных налогов 13% стоимости приобретенного жилья, но не более 2 млн рублей на человека (260 тысяч рублей). Воспользоваться вычетом могут оба супруга, если квартира оформлена в долевую собственность. В расчете эта сумма составляет 400 тысяч рублей.

Также с 2018 года действует госпрограмма субсидирования ипотеки для семей с двумя и более детьми, родившимися с 2018 по 2022 годы. Ставка по ней установлена на уровне до 6% годовых, крупнейшие банки предлагают кредиты по ставке ниже 5%.

Ежемесячный платеж по кредиту при стандартном сроке в 15 лет и рыночной ставке в 9% будет на уровне 25 тысяч рублей, а в рамках программы "семейной ипотеки" платеж снижается на 5,5 тысячи (до 19,5 тысячи рублей). Всего за время выплаты кредита среднестатистическая семья сэкономит на уплате процентов 991 тысячу рублей, отмечают в ДОМ.РФ.

Дополнительно есть возможность воспользоваться еще одним вычетом из суммы уплаченного НДФЛ - он распространяется на сумму уплаченных процентов по ипотеке до 3 млн рублей. Для двух супругов при указанных средних показателях это еще 136 тысяч рублей.

Всего за время выплаты кредита среднестатистическая семья сэкономит на уплате процентов 991 тысячу рублей

Таким образом, общая сумма помощи от действия различных государственных механизмов при приобретении семьей с двумя детьми средней квартиры составляет до 2,1 млн рублей. Если в семье рождается третий ребенок, государство возмещает дополнительно 450 тысяч рублей на погашение долга по ипотеке, а общая сумма поддержки такой семьи со стороны государства, следовательно, возрастает более чем до 2,6 млн рублей.

В 2020 году, вероятно, стоит ожидать и продолжения тенденции по снижению ипотечных ставок. По словам главы банка ВТБ Андрея Костина, если Банк России продолжит снижать ключевую ставку, то уже в этом году ставки по ипотеке могут опуститься до 8%. В конце декабря глава Банка России Эльвира Набиуллина говорила, что потенциал снижения ставок в ближайшие годы действительно сохраняется, они могут упасть до 7-8%. По данным ЦБ, в ноябре 2019 года средневзвешенная ставка по рублевой ипотеке достигла исторического минимума, снизившись до 9,19%.