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26.01.2020 20:44
Рубрика: Власть

Как убивают стволы

Уничтожены свыше 152 тысяч единиц изъятого оружия и более 2 миллионов патронов
Текст: Михаил Фалалеев
Российская газета - Федеральный выпуск № 15(8069)
Что делать с изъятым, конфискованным или добровольно сданным оружием? Для страны, где около четырех миллионов граждан вооружены огнестрельными стволами, причем на законных основаниях, это не праздный вопрос. Ведь есть еще и те, которые вооружены незаконно. Многие люди оружие приносят в полицию добровольно, у кого-то его изымают.
Комиссия решит, какой ствол пойдет в музей, какой - на переплавку. Фото: Пресс-служба Росгвардии Комиссия решит, какой ствол пойдет в музей, какой - на переплавку. Фото: Пресс-служба Росгвардии
Комиссия решит, какой ствол пойдет в музей, какой - на переплавку. Фото: Пресс-служба Росгвардии

Только в прошлом году за нарушения, выявленные в ходе проверок и других мероприятий, изъято 181,1 тысячи единиц гражданского оружия. Это травматические пистолеты, охотничьи гладкоствольные ружья и нарезные карабины. И это только за один год. Если ничего с этим "добром" не делать, могут скопиться миллионы стволов. Надежно хранить их не всегда есть техническая возможность. Зато налицо опасность расползания оружия в криминальной среде. Поэтому его уничтожают.

Названо число зарегистрированного оружия у россиян

Решение об уничтожении оружия принимают в МВД. А вот сам процесс с 1 января 2018 года непосредственно осуществляет Росгвардия. Официальный представитель Росгвардии Валерий Грибакин рассказал корреспонденту "Российской газеты", что уничтожение оружия происходит в специальных 33 мастерских. Одна из них - в знаменитой росгвардейской дивизии имени Дзержинского. Вот точные цифры: в прошлом году в этих мастерских уничтожено 152 212 единиц оружия и 2 787 838 штук патронов.

Как все это происходит?

По словам Валерия Грибакина, прием от подразделений МВД оружия и патронов, подлежащих уничтожению, осуществляется комиссией. Кстати, Росгвардия впервые рассекретила этот процесс. Казалось бы, что здесь может быть секретного - сломать ружье? На самом деле, главная задача - не допустить хищения списанного ствола или хотя бы какой-либо его конструктивной части.

Есть обязательные требования. Во-первых, оружие, имеющее нарезной ствол, подлежит обязательному контрольному отстрелу с целью проверки причастности к совершенным преступлениям. Во-вторых, оружие не должно являться вещественным доказательством по уголовному делу. В-третьих, оружие не должно подлежать возврату законному владельцу. И, что очень важно, оружие и патроны к нему подлежат историко-культурной и искусствоведческой экспертизе, которую проводит министерство культуры. Что ценное - в музей.

Фото: Reuters
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Другая задача комиссии - проследить процесс уничтожения стволов. В мастерских на специальном оборудовании режут и изгибают металлические части оружия. Металлолом взвешивается, укладывается в ящики и опечатывается. Переплавка металлолома производится на предприятиях промышленности - его закладывают в плавильные печи в присутствии комиссии. Начальник подразделения Росгвардии заключает договор с предприятиями на оказание услуг по переплавке металлолома в соответствии с требованиями нормативных правовых актов РФ.

Это - антикоррупционная мера, чтобы даже сантиметр нарезного ствола, пружина или, скажем, затвор не попали в руки криминальных умельцев.

По завершении переплавки металлолома председатель комиссии представляет в службу вооружения оформленный акт этой переплавки и квитанцию принятого по весу металлолома. Деньги, полученные подразделением Росгвардии за сданный металлолом после уплаты налогов, сборов и иных обязательных платежей, перечисляются в доход РФ. В прошлом году Росгвардия сдала на лом 197 тонн и перечислила в российский бюджет за оружейное железо 3 267 130,46 рубля.

Напомним, подразделениями лицензионно-разрешительной работы территориальных органов Росгвардии обеспечивается контроль почти за 4 миллионами владельцами оружия, в пользовании которых находится более 6,6 миллиона единиц оружия.

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