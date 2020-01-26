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26.01.2020 12:21
Рубрика: В мире

Какие меры принимают во Франции против эпидемии коронавируса

Текст: Вячеслав Прокофьев (Париж)
В парижском аэропорту Руасси - Шарль де Голль в это воскресенье начала дежурить специально подготовленная группа медицинских работников в связи с опасностью возникновения эпидемии нового типа коронавируса. Ей поручено обследовать пассажиров, которые обнаружат у себя подозрительные признаки заболевания, а также предоставлять необходимую информацию всем желающим.

Одновременно во все другие аэропорты страны направлены брошюры с информацией о вирусе и перечнем мер о мерах предосторожности.

Франция стала первой европейский страной, где были зарегистрированы три подтвержденных случая заболевания коронавирусом.

Фото: EPA-EFE/YUAN ZHENG CHINA OUT
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Два из них приходятся на Париж, где молодая семейная пара, недавно побывавшая в китайском городе Ухань, помещена в изолированные палаты столичного госпиталя Бишар. Третий случай отмечен в Бордо. Как сообщил мэр этого города Николя Флориан, под наблюдение взяты не менее 10 человек, которые контактировали с заболевшим.

Что касается двух пациентов, которые в настоящее время находятся в госпитале Бишар, то их состояние не вызывает больших опасений. По словам заведующего отделением тропических и инфекционных заболеваний больницы Яздана Язданпана, они "чувствуют себя хорошо". "У одного пока остается небольшая температура, у другого ее уже нет", заявил он.

Министр здравоохранения Франции Аньес Бюзен призвала всех, кто после поездки в Китай почувствовал недомогание, звонить по единому номеру скорой помощи "15" и рассказывать оператору о своем состоянии. При этом она озвучила настоятельную просьбу не отправляться к лечащему врачу или в больницу с тем, чтобы избежать вероятности распространения инфекции.

В мире Европа Франция Распространение нового коронавируса РГ-Видео

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