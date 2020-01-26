Какие меры принимают во Франции против эпидемии коронавируса

Одновременно во все другие аэропорты страны направлены брошюры с информацией о вирусе и перечнем мер о мерах предосторожности.

Франция стала первой европейский страной, где были зарегистрированы три подтвержденных случая заболевания коронавирусом.

Два из них приходятся на Париж, где молодая семейная пара, недавно побывавшая в китайском городе Ухань, помещена в изолированные палаты столичного госпиталя Бишар. Третий случай отмечен в Бордо. Как сообщил мэр этого города Николя Флориан, под наблюдение взяты не менее 10 человек, которые контактировали с заболевшим.

Что касается двух пациентов, которые в настоящее время находятся в госпитале Бишар, то их состояние не вызывает больших опасений. По словам заведующего отделением тропических и инфекционных заболеваний больницы Яздана Язданпана, они "чувствуют себя хорошо". "У одного пока остается небольшая температура, у другого ее уже нет", заявил он.

Министр здравоохранения Франции Аньес Бюзен призвала всех, кто после поездки в Китай почувствовал недомогание, звонить по единому номеру скорой помощи "15" и рассказывать оператору о своем состоянии. При этом она озвучила настоятельную просьбу не отправляться к лечащему врачу или в больницу с тем, чтобы избежать вероятности распространения инфекции.