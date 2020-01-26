Президент Владимир Путин назначил экс-министров Максима Орешкина и Владимира Мединского своими помощниками, а бывшего вице-премьера Дмитрия Козака - заместителем главы Администрации президента.

Более 11 лет Дмитрий Козак в статусе вице-премьера курировал значимые для России направления и проекты. В последние годы на него была возложена ответственность за важный для бюджета топливно-энергетический комплекс и промышленность в целом.

Теперь Владимир Путин назначил бывшего вице-премьера заместителем руководителя администрации президента. В команде президента продолжат государственную службу и два экс-министра. Максим Орешкин более трех лет возглавлял министерство экономического развития.

Экс-министр культуры Владимир Мединский тоже назначен помощником президента и, скорее всего, будет курировать сферу, которой в правительстве посвятил почти восемь лет.

Как сообщил Песков, полномочия новых сотрудников в администрации президента распределят в ближайшее время.