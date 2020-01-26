Лучше не рискуй. С какими неисправностями нельзя ездить на автомобиле

Возможно, что для некоторых читателей нижесказанное будет откровением, но на самом деле ключевые неисправности, с которыми нельзя эксплуатировать автомобиль, строго регламентированы. Согласно пункту 2.3.1 Правил дорожного движения, действующих на 2020 год, непосредственно перед выездом водитель должен обеспечить исправное техническое состояние автомобиля и убедиться в беспроблемной работе следующих систем: тормозной системы, рулевого управления, сцепного устройства (в составе автопоезда), фар и задних габаритных огней (в темное время суток или в условиях недостаточной видимости), а также стеклоочистителя со стороны водителя.

Иными словами, узлов, которые должны подвергаться контролю перед каждой поездкой, ровно пять. Согласно ПДД, при выявлении хотя бы одной проблемы из списка водитель должен устранить ее, а, если это невозможно, ему следует отправиться к месту стоянки или ремонта с соблюдением необходимых мер предосторожности. Ответственность за техническую неисправность легкового автомобиля, автобуса, автопоезда, прицепа, мотоцикла, мопеда, трактора и других самоходных машин лежит полностью на водителе.

Давайте разберемся, что подразумевается под неисправностями каждой из пяти систем.

1. Тормозная система

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Возьмем типичную ситуацию - перед поездкой вы заметили факт протечки тормозной жидкости из магистрали, но на поверку оказывается, что машина нормально тормозит.

В то же время следует отказаться от поездки и переправить (лучше всего на эвакуаторе) машину в сервис. Повреждения шлангов, поломка усилителя, равно как заклинивание исполнительных тормозных механизмов, чреваты серьезными последствиями в дороге.

ПДД предписывает также убедиться в надежной работе ручного тормоза, а именно - в способности удерживать автомобиль с полной нагрузкой на уклоне до 16 процентов включительно, легковых автомобилей и автобусов в снаряженном состоянии - на уклоне до 23 процентов включительно, грузовых автомобилей и автопоездов в снаряженном состоянии - на уклоне до 31 процента включительно.

2. Рулевое управление

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Относительно рулевого управления в ПДД прописан запрет на люфт руля более 10 градусов для "легковушек", 20 градусов для автобусов и 25 градусов для грузовиков.

Кроме того, под запретом эксплуатация машины при неработоспособном устройстве фиксации положения рулевой колонки и отсутствии (или поломке) усилителя рулевого управления, предусмотренного конструкцией. Читай - если в дороге "полетел" гидро- или электроусилитель, продолжать движение, как бы вам этого ни хотелось, нельзя. Следует вызвать эвакуатор. Запрещается эксплуатация также при неработающем звуковом сигнале.

3. Сцепное устройство

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Применительно к "легковушкам" речь идет о фаркопе, предназначенном для буксировки прицепов. Эксплуатация запрещается, к примеру, если отсутствуют или неисправны страховочные тросы, предусмотренные конструкцией, а также имеются люфты в соединениях рамы мотоцикла с рамой бокового прицепа.

Уточним, что данный запрет совершенно оправдан. Ведь если на ходу отрывается прицеп, он превращается в своего рода неуправляемый снаряд, направленный на других участников движения.

4. Светотехника

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Прежде всего, по давней традиции ПДД запрещает "пользователям" вмешиваться в конструкцию и менять режим работы внешних световых приборов, но в то же время на транспортных средствах, снятых с производства, допускается установка внешних световых приборов от транспортных средств других марок и моделей.

В то же время фары должны быть отрегулированы согласно ГОСТу и не загрязнены. И, кстати, развеем миф о том, что ПДД якобы допускает езду с одной фарой со стороны водителя в темное время суток. В правилах говорится - цитируем - о запрете на "негорящие или отсутствующие фары", а также стоп-сигналы. При этом в дневное время ПДД допускает использование дневных ходовых огней, а если они не предусмотрены конструкцией - "противотуманок" вместо ближнего света фар.

5. "Дворник" со стороны водителя

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Уточним, что вас могут оштрафовать как за отсутствующие стеклоочистители, так и за неадекватно (в несоответствии с предписанным алгоритмом) работающие "дворники", а также неработающие предусмотренные конструкцией стеклоомыватели. Если инспектор видит, что во время дождя или снегопада на машине не работает стеклоочиститель со стороны водителя, он обязан потребовать от водителя прекратить движение и устранить неисправность. Об этом сказано в пункте 68 приказа МВД № 664 "Об административном регламенте.

Добавим, что помимо рассмотренных случаев эксплуатировать машину не следует также, если сносились или повреждены шины. Остаточная высота протектора "легковушек" должна составлять не менее 1,6 мм, грузовых автомобилей - 1 мм, автобусов - 2 мм, мотоциклов и мопедов - 0,8 мм, а также при отсутствии полного комплекта фиксирующих болтов или гаек колесных дисков, равно как при повреждении дисков, установке на один автомобиль "нештатных" шин или резины разных размеров.

Со стороны системы выпуска нарушением будет управление с пробитым или сгнившим глушителем, равно как превышение по выбросам вредных веществ (регламентируется ГОСТом). Частный случай - использование автомобилей с вырезанным каталитическим нейтрализатором.

Инспекторы точно не похвалят вас также за эксплуатацию машины с разбитыми или треснувшими стеклами, сильно тонированными передними и ветровым стеклами, неработающими указателями и контрольными лампами на "приборке", неработающими замками дверей и поврежденными или отсутствующими ремнями безопасности (кроме ретро-автомобилей, где они не предусмотрены конструкцией).