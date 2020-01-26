21 января 2020 года я стал надеяться на то, что в системе образования произойдут позитивные сдвиги.

До этого надежды не было. Поэтому все свои книги (в том числе последнюю с характерным названием "Обойдемся без педагогики"), все свои лекции я обращал к родителям. Мне казалось, что все те изменения, которые если и происходят в школе, - формальны и не принципиальны.

21 января сего года ситуация изменилась принципиально: министром образования назначен Сергей Кравцов.

До этого он руководил Рособрнадзором и сумел навести максимальный порядок в ситуации с ЕГЭ. Я - ярый противник единой государственной экзекуции (ЕГЭ), убежден, что вреда от этого экзамена много больше, нежели пользы. Как относится лично новый министр образования к ЕГЭ, не знаю, но я уважаю человека, который свои обязанности выполняет максимально хорошо. Рособрнадзор не уполномочен высказывать свое отношение к ЕГЭ, он должен сделать так, чтобы экзамен проходил максимально открыто и честно.

...Однажды мы с Сергеем задумали сделать передачу для одного федерального канала. Сергей сам вышел на меня, так мы познакомились.

Я увидел человека, который совершенно не похож на привычный облик чиновника. Живой, общительный и, что мне представляется принципиально важным, не боящийся спрашивать. Одна из серьезных бед чиновников в том, что они убеждены, будто являются последней инстанцией в любом споре и разговоре; для них существуют два мнения - их собственное и неверное.

Для меня министр образования - человек, от которого во многом зависит, какие люди станут определять жизнь страны завтра

Кравцов умеет и любит слушать. Качество не только для чиновников, но и вообще для людей не столь уж частое. Передачу мы придумывали вместе, то есть делились идеями. Была чудесная совместная работа.

Было видно, что Кравцов - человек амбициозный, то есть он не хотел погрязнуть в рутине, ему важно было делать что-то полезное и заметное.

Идея передачи заключалась в том, чтобы сделать привычное для телевидения ток-шоу, но главными участниками его стали бы школьники, которые обсуждали бы честно те проблемы, которые волнуют детей. От взаимоотношения с родителями до того же ЕГЭ; от того, как бороться с несправедливостью, до первой любви...

Вот что важно. Для будущего министра образования было принципиально, чтобы дети получили голос на телевидении. Он и сам хотел их слышать, и чтобы слышала страна. Это я очень хорошо запомнил.

Мы даже встречались с руководством одного из каналов, но телевидение - дело сложное, для того чтобы проект сложился, необходимо стечение огромного количества обстоятельств. Не сложилось. Бывает.

Но Сергея Кравцова я запомнил очень хорошо. И когда министром стал человек, которому важно слышать школьников, я поверил в серьезные позитивные изменения в нашей системе образования.

Что я имею в виду под серьезными изменениями? И чего хотелось бы пожелать новому министру на его чрезвычайно сложном и важном посту?

Для меня министр образования - это министр будущего. Человек, от которого во многом зависит, какие люди станут определять жизнь страны завтра. Наверное, эти слова звучат излишне красиво и пафосно, но это так: от того, какими сегодня будут расти дети, решающим образом зависит то, какой будет страна завтра.

Я прекрасно понимаю, что у министра образования огромное количество неотложных дел. У меня, как у человека, который давно и подробно занимается проблемами воспитания, возникло ощущение некоей запущенности самой системы. Проблемы надо решать, дела делать.

И все-таки, на мой взгляд, главная задача: изменение философии образования. Процесс долгий, во многом мучительный, но необходимый.

Главная задача молодого человека - определить свое призвание. И задача взрослых: помочь ему в этом

Как вам кажется, дорогой читатель "Российской газеты": какую главную задачу должен решить человек от 12 до 17 лет, то есть ученик средней школы? Сегодня главная задача: хорошо учиться, подготовиться к ЕГЭ и получить на нем максимально большой балл. На это заточены все школы.

На самом же деле главная задача молодого человека - определить свое призвание. Призвание - это то, ради чего человека призвали на землю. Призвание и призыв - однокоренные слова. Если вдуматься, то призвание - это половина счастья. Вторая половина - это счастливая любовь, семья. Но тут мы вряд ли можем нашим детям помочь, а с призванием можем.

В школе само слово "призвание" употребляется крайне редко и неохотно. Оно заменено на профориентацию, которая тоже проходит весьма нелепо, но главное, ее суть совершенно в другом.

Профориентация - про то, какие профессии сегодня нужны. Призвание - про то, какому делу ты, человек, готов отдать всю свою жизнь. Заметим, что все великие люди, оставившие свой след в истории, обрели свое призвание, занимались любимым делом. И задача взрослых: помочь ребенку понять самого себя, помочь ему "услышать будущего зов" и отдать все свои силы на приобретение тех навыков и знаний, которые помогут реализоваться в будущем.

Те - увы, весьма немногочисленные - ребята, которые побеждают на олимпиадах, как правило, люди, которым учителя и родители помогли обрести себя. Но нужна система этого самого обретения.

На мой взгляд, это самое главное, что должно возникнуть в сегодняшней школе.

Никоим образом не могу сказать, что хорошо знаю Сергея Кравцова. Но то общение, которое было, убеждает меня в том, что ему придется нелегко. Он человек, который хочет делать дело не формально, а хорошо. А таким людям всегда трудно.

Все, что можно пожелать новому министру будущего: удачи и смелости. Дай Бог!