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26.01.2020 18:33
Рубрика: Власть

Свести счеты

Минюст прописал порядок защиты социальных выплат от взыскания приставами
Текст: Владислав Куликов
Министерство юстиции РФ прописало порядок взыскания средств с банковских счетов должников. Главное новшество в том, что теперь социальные пособия будут защищены от случайного взыскания судебными приставами.
Фото: iStock Фото: iStock
Фото: iStock

Закон запрещает накладывать взыскание на некоторые выплаты. Речь о различных социальных пособиях. Эти деньги предназначаются исключительно для поддержки человека в трудной ситуации. Но до сих пор иногда случались казусы: приставы взыскивали с банковских карт должников деньги, взыскивать которые не имели права.

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Конечно, когда ошибка разъяснялась, человеку деньги возвращали. Но для этого ему приходилось побегать и понервничать. Проблема была в том, что все деньги на счетах выглядели одинаково и зарплата или накопления ничем не отличались от социальных выплат.

В ближайшее время все изменится: 1 июня вступает в силу закон, обязывающий банки маркировать защищенные рубли. Сейчас минюст обнародовал приказ, который также вступает в силу летом. Документ детально прописывает порядок расчета суммы денежных средств на счете, на которую может быть наложен арест.

В расчетных банковских документах будет указываться соответствующий код вида дохода. Так что приставы смогут ясно увидеть, на какие средства распространяется иммунитет, на какие нет.

Банкиры будут обязаны оставить на счету человека не менее половины последней зарплаты

Например, защищены компенсационные выплаты гражданам в связи с уходом за нетрудоспособными людьми. Запрещено забирать алименты, пенсии по случаю потери кормильца, средства материнского капитала и т.п. Впрочем, как обращают внимание эксперты, арифметикой будут заниматься не сами приставы, а банкиры. Именно они, получив постановление из службы судебных приставов, должны будут рассчитать, какую сумму необходимо забрать в счет долга, а какая часть неприкосновенна.

"Приказ связан с частыми ошибками, допускаемыми как приставами, так и банками при взыскании задолженностей, - говорит адвокат Илья Прокофьев. - Зачастую денежные средства могут взыскиваться с тех счетов, которые защищены законом от обращения взыскания. Четкая кодификация счетов поможет избежать этих ошибок, а также предотвратит списание денежных средств со счетов граждан со схожими паспортными данными".

Приказом предусмотрено, что при наличии нескольких счетов гражданина расчет должен осуществляться отдельно по каждому счету. Если же счет является совместным, то есть открыт несколькими лицами, то расчет должен производиться отдельно по каждому лицу. То есть надо будет разобраться, какова доля должника и сколько можно взыскать.

Фото: Максим Григорьев/ТАСС
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При этом адвокат Илья Прокофьев обращает внимание, что приказ исключает из числа средств, на которые не может быть обращено взыскание, выплаты в связи с причинением вреда здоровью. Правда, иммунитет снимается в двух случаях. Первое: когда речь о долге по алиментам. Второе: когда человек должен возместить кому-то вред в связи с гибелью кормильца. Иными словами, когда должник вольно или невольно стал виновником чьей-то гибели. Тем не менее, по мнению эксперта, данный пункт ухудшает положение должников.

Зато приказ не позволит приставам забирать сразу всю зарплату должника. Банкиры будут обязаны оставить на карте не менее половины последней зарплаты. А если с должника взыскивают алименты или компенсацию вреда в связи с гибелью кормильца, то несгораемая планка понижается до тридцати процентов зарплаты.

Еще одна достаточно острая проблема, связанная с путаницей при взыскании долгов, также практически решена. Благодаря развитию технологий под удар стали попадать "двойники": люди, чьи имена и даты рождения совпали с данными должников, на которых, например, гроздьями висят банковские кредиты. В итоге у совершенно посторонних людей списывали деньги в счет погашения долга своих полных тезок, иногда живущих на другом конце страны.

Но больше судебные приставы не будут по ошибке приходить к совершенно постороннему человеку. Теперь по закону в исполнительные документы должны включаться уникальные идентификаторы, например номер СНИЛС. В таком случае приставы найдут именно того, кого нужно.

Напомним также, что в этом году стартовала реформа службы судебных приставов, ведомство становится полноценной правоохранительной структурой. А приставы получают офицерские звания.

"В правовом сообществе большие ожидания от реформы службы судебных приставов, - подчеркнул председатель правления Ассоциации юристов России Владимир Груздев. - Повышение статуса службы должно в целом повысить эффективность исполнения судебных решений. Вместе с повышением социального статуса сотрудников ведомства к ним увеличиваются и предъявляемые требования. В целом реформа и принимаемые меры позволят укрепить кадровый потенциал службы судебных приставов".

Власть Право Правительство Минюст Полномочия судебных приставов

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