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26.01.2020 19:37
Рубрика: В мире

Монету Brexit выпустили в Великобритании

Текст: Андрей Васильев

Британское казначейство в воскресенье представило новую монету достоинством 50 пенсов, которую выпустили специально к выходу Соединенного Королевства из состава Европейского союза. Об сообщается на сайте правительства Великобритании.

Главы Европейского совета и Еврокомиссии подписали соглашение о Brexit

На монете размещена надпись "Мир, процветание и дружба со всеми народами" и дата выхода Великобритании из ЕС - 31 января.

Около трех миллионов монет Brexit появятся в банках, почтовых отделениях и магазинах по всей стране с 31 января, а еще семь миллионов поступят в обращение в конце этого года. Как и все монеты, произведенные королевским монетным двором, дизайн был выбран его независимым консультативным комитетом.

Канцлеру казначейства Саджиду Джавиду была вручена самая первая партия монет, одну из которых он представит премьер-министру Борису Джонсону на будущей неделе. "Выход из Европейского союза является поворотным моментом в нашей истории, и эта монета знаменует собой начало этой новой главы", - заявил Джавид.

Интересна история выпуска монеты. Предыдущий канцлер казначейства заказал ее выпуск на 29 марта 2019 года, дату, которая первоначально рассматривалась в качестве основной по выходу Британии из ЕС. Затем уже его преемник Джавид сделал еще одну попытку приурочить выпуск монет к 31 октября. Однако отсрочка Brexit привела к тому, что около миллиона монет пришлось расплавить, а выпуск отложить до тех пор, пока не будет подтверждена новая дата выхода.

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Джонсон 24 января подписал соглашение о Brexit, которое затем утвердила британская королева. Более 13 тысяч человек уже проявили интерес к приобретению памятной монеты, которую можно купить в королевском монетном дворе.

Тем временем пользователи соцсетей оказались возмущены отсутствием (в оригинальной транскрипции) запятой после слова "процветание". Редактор Times Literary Supplement Стиг Абелл написал, что отсутствие запятой после слова "процветание" "шокирует" его. Казначейство от комментариев отказалось.

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