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26.01.2020 20:34
Рубрика: Власть

Выданный не по закону

Татьяна Москалькова о нарушении прав российского гражданина Винника
Текст: Елена Яковлева
Российская газета - Федеральный выпуск № 15(8069)
Уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова выступила с заявлением о нарушении прав российского гражданина Александра Винника.

В заявлении говорится, что Александр Винник, задержанный в Греции еще в 2017 году по запросу США, в минувший четверг по решению Государственного Совета Греческой Республики был экстрадирован во Францию.

Властями этой страны не было принято во внимание, - подчеркивает в своем заявлении Татьяна Москалькова, - что Александр Винник не может быть выдан во Францию, поскольку установленный статьей 17 Рамочного решения Совета Европейского союза "О Европейском ордере на арест и процедурах передачи лиц между государствами-членами" от 13 июня 2002 года срок исполнения Европейского ордера на арест А. Винника, вынесенного французскими компетентными органами, истек. При этом были проигнорированы, говорится в заявлении омбудсмена, законные и обоснованные запросы России и ходатайство самого Александра Винника и его семьи на экстрадицию в страну гражданской принадлежности".

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Татьяна Москалькова также напомнила, что Александр содержится под стражей 2,5 года, что нарушает статью шесть Европейской конвенции о защите прав человека и основных свобод 1950 года, устанавливающую право каждого на разбирательство дела в разумный срок.

В заявлении говорится, что не приняты во внимание тяжелое состояние здоровья Винника, объявившего в качестве протеста голодовку более года назад, а также моральные страдания из-за серьезной болезни его жены, лишение возможности общения с двумя несовершеннолетними детьми, которые в любой момент могут остаться сиротами. Александр потерял около 30 процентов веса.

А когда в ночь экстрадиции в Париже, в больнице HotelDieu, прошел допрос Винника, уточняет Татьяна Москалькова, то к нему не были допущены врач и сотрудник консульского отдела посольства России во Франции.

"Учитывая все обстоятельства данного дела, обращаю внимание правозащитных органов ООН, Совета Европы, международных организаций, общественности на вопиющий случай нарушения прав российского гражданина Александра Винника и рассчитываю на содействие в их восстановлении, - настаивает Татьяна Москалькова в своем заявлении.

Власть Право Права человека Президент Уполномоченный по правам человека

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