Мужчинам запретили судить конкурс красоты "Мисс Германия"

В Германии впервые прошел конкурс красоты, в жюри которого не было мужчин. При таком раскладе неудивительно, что по новым правилам финалисток отныне будут оценивать не за внешние данные, но за "богатый внутренний мир".

"Мужчины - вон! Отныне женщины будут выбирать обладательницу титула "Мисс Германия", - провозгласил торжество женской эмансипации портал Die Welt. Мол, больше никакого "сексизма", "объективации" и "мужского взгляда" на дам, которые сами разберутся между собой, кто из них прекраснейшая. Теперь немецких красоток будут отбирать проверенные "экспертки", среди них есть телеведущая, есть бизнесвумен, и даже есть чемпионка мира по карате. Главным критерием отбора становится не внешность 16 финалисток (по числу немецких земель), но их "личность и характер". Как теперь грустно шутят немцы в соцсетях, хорошо, что им хотя бы не запретили смотреть это шоу.