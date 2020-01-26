Опричники Ивана Грозного, афонские старцы, западные шпионы и мировые лидеры XXI века - вереница персонажей и эпох проходит на страницах новой книги Александра Рара. Известный немецкий политолог выступил в неожиданном амплуа: автора романа о России и Европе. Год назад он вышел в Германии, а теперь увидел свет и на русском языке под интригующим названием "2054: Код Путина". Чего ждать от "политического триллера", ставшего в ФРГ бестселлером, автор рассказал "РГ".

Ничего подобного из-под вашего пера прежде не выходило. Почему вы обратились к беллетристике?

Сюжет новой книги Александра Рара, который впервые обращается к беллетристике, закручен лихо.

Александр Рар: Замысел родился у меня пять лет назад. Я написал восемь книг о России (в том числе биографию Владимира Путина "Немец в Кремле". - Прим. "РГ"), размышляя о ее пути и о месте в мире. Но понял, что не могу достучаться до всех. Люди не всегда воспринимают голые факты и анализ, поэтому я попробовал обратиться к другому жанру, который дает мне больше свободы в разговоре с читателем. Жанр вышел синтетический: это и повествование, основанное на исторических фактах, и художественный вымысел, и антиутопия, и немного фантастики.

Можем ли мы приоткрыть интригу? Сюжет закручен весьма лихо: Россия получает некое тайное знание о том, как будет выглядеть мир в будущем, а западные спецслужбы хотят эти предсказания выкрасть…

Александр Рар: Полностью секреты выдавать не буду, но намекну: сквозным сюжетом через роман проходит охота за расшифрованным "кодом будущего". В заголовке он фигурирует как "код Путина". Однако моя книга не о Путине. Она о России, им выстроенной. Конечно, российский президент играет значительную роль в сюжете, там появляется и госпожа Меркель. Некоторые герои реальны, прототипы других легко угадываются, третьи мною придуманы.

Читатель должен быть готов к тому, что действие перескакивает из одной эпохи в другую?

Александр Рар: Скорее, плавно переходит. Действие развивается на нескольких уровнях - и современном, и историческом. Точка отсчета - эпоха Ивана Грозного.

Некоторые герои вполне реальны, прототипы других легко угадать

Эдакая полусказочная древность в восприятии российского человека! Она дает простор для фантазии - в отличие от тех же петровских времен, более приближенных к нашим.

Александр Рар: Но это и вполне конкретная эпоха, которая позволяет понять многие коллизии современности. На мой взгляд, не Петр Первый, но именно Иван Грозный первым из русских правителей попытался прорубить окно в Европу. Он выстроил государство фактически из ничего, начал проводить реформы. Только представьте: на карте XVI века вдруг появляется Московское царство, и доселе никому не известный Иван надевает на голову корону и провозглашает себя правителем Третьего Рима. Параллельно я вывожу фигуру его современника Карла Пятого, императора Священной Римской империи, который очень хочет познакомиться с новым русским царем. При этом он воспринимает Московию, скорее, как "пушечное мясо" в борьбе с татарами, с османами. Иван Четвертый хочет большего. Он пытается открыть свою страну Европе, найти в ней партнера в лице Англии или Германии. Но, в конце концов, сталкивается с попыткой изоляции. Раскрою еще один секрет: я позволил себе ввести в повествование некоторых моих предков, дать им слово. Доказано, что один из них, с материнской стороны, служил у Грозного. Непонятно, служил ли он именно в опричниках, но точно был при царе. И в книге этот мой предок помогает государю во всяких делах. Я рассказываю и о моем знаменитом дедушке - адъютанте Врангеля. Он покинул родину ровно сто лет назад, в 1920 году. Его глазами я показываю мечты белогвардейцев о будущей "свободной России", к которой они надеялись когда-нибудь приобщиться.

А есть ли в книге сам Александр Рар?

Александр Рар: Есть, и меня там очень легко найти. Но это книга не о каком-то Александре Раре. Это стремление показать, в рамках какой матрицы развивалась Россия, выстраивала отношения с Западом. Конечно, книга получилась очень личной, ведь я живу в двух мирах и пытаюсь объединить их интересы, наладить диалог между ними. Я хочу объяснить немецкому читателя чаяния России, ее мировоззрение и одновременно показать россиянам, почему Запад проводит определенную политику в отношении их страны. Для этого мне было важно вернуться в советское время и в те годы, когда Советский Союз перестал существовать. На Западе уже подзабыли, как некоторые государства и их разведки подталкивали СССР к развалу и вынашивали тайные планы по поводу того, что делать с Россией дальше. В то время у россиян были совсем другие надежды. Я стал свидетелем многих закулисных игр в политике и счел важным запечатлеть события, происходившие на моих глазах. У меня нет сомнений, что мы упустили шанс построить единую Европу, как принято говорить, от Лиссабона до Владивостока. И вина, на мой взгляд, в большей степени лежит на Западе, который был сильнее. Еще одна поворотная веха - 2014 год, когда грянул кризис вокруг Украины. Именно тогда в Германии возник неологизм "Russland-Versteher", дословно: тот, кто понимает Россию, пытается объяснить ее действия.

Вас тоже относят к этой группе экспертов.

Александр Рар: Именно так. Но поверьте, что это понятие носило крайне негативный оттенок. Люди моего мировоззрения в течение двух десятков лет наводили мосты с Россией, верили в партнерство, стратегическое сотрудничество, энергетический альянс. Но в одно мгновение все эти усилия были разрушены определенными людьми, в том числе из трансатлантических кругов. Этот срез новейшей истории пока еще детально не описан и не осмыслен, действующие лица на "передовых фронтах" остаются в тени. Я постарался этот пробел заполнить.

А какую роль в книге играет 2054 год?

Александр Рар: Признаюсь, в ней не обошлось без футурологии и даже мистики. Читатель непременно задался бы вопросом: а что дальше? Не мог же я оставить его без ответа. Так что мне надо было придумать будущее. Я заглядываю в 2054 год не случайно: это будет символический рубеж, отмечающий тысячелетие Великой Схизмы - раскола Церкви, который в конечном счете определил политический раскол между Западом и Востоком. Вообще эта тема мне близка. Еще в университете мы изучали поэтов Серебряного века, в том числе Максимилиана Волошина, который увлекался оккультизмом, предсказаниями. Среди интереснейших собеседников, с которыми мне довелось пообщаться в последние годы, были афонские старцы, которые пророчили грядущее России. Я не хотел, чтобы эти беседы остались в забвении, и включил их в текст. Наконец, есть великая книга человечества - Откровение Иоанна Богослова, и я немного поиграл с апокалиптическими мотивами.

Надо ли понимать, что в финале вы выходите за пределы земной истории?

Александр Рар: Финал у меня очень сгущен. Я выхожу на пределы глобальных вызовов, которые грозят человечеству серьезными потрясениями, как я их вижу. А уж насколько я убедителен - судить читателям.

* Это расширенная версия текста, опубликованного в номере "РГ"