Новый худрук Рыжаков рассказал о перспективах "Современника"

В Петербурге на сцене Александринского театра прошли первые самостоятельные гастроли независимой компании "Июльансамбль". Театр, рожденный из выпускников курса Виктора Рыжакова в Школе-студии МХАТ, привез в Северную столицу очень разные спектакли: "По Чехову. Три сестры", "Питер Пэн. Фантомные вибрации" и другие. За четыре дня петербургскому зрителю была представлена вся палитра поисков и находок этого молодого театра. А Виктор Рыжаков ответил на вопросы журналистов. Интрига встречи усугублялась новым статусом режиссера: в начале января он был назначен художественным руководителем театра "Современник", сменив на этом посту легендарную Галину Волчек.

Использовать опыт Волчек

"Этот год мы объявили в "Современнике" годом памяти Галины Борисовны Волчек. По всем христианским традициям траур длится год. Но объявлять в театре год траура как-то нехорошо, поэтому пусть будет год памяти. Нам важно осмыслить опыт Галины Волчек, ее огромное значение в построении театра, сохранении наследия. Это громадный гештальт, который нужно завершить, обдумать, подвести итог. Да, итог жизни, очень значимой для театра. Это важно - чтобы нам понять, как развиваться дальше.

Галина Борисовна жизнь положила на этот театр. Ее опыт уникален. Не воспользоваться им нельзя. Знаете, так мы до сих пор пользуемся опытом Станиславского и черпаем из него... И, конечно, все, что намечено Галиной Волчек, до конца сезона будет реализовано, все спектакли выпущены, я за этим очень трепетно слежу".

Узнать, о чем мечтают актеры

"Сейчас у меня все только начинается: и знакомство с артистами, и какие-то мысли, и впечатления... Вчера я смотрел прогон спектакля, который выпускает в "Современнике" израильский режиссер Евгений Арье "Папа". Это французская пьеса, в главной роли Сергей Гармаш, я думаю, получается очень серьезная работа.

До этого посмотрел два показа молодежной группы... Мыслей много, но для того, чтобы их сформулировать, нужно время. Надо понять, рассмотреть людей. Увидеть, о чем они мечтают. Первый вопрос, который я всегда задаю, когда знакомлюсь с человеком: ваши мечты? Для меня это самое главное. На исследовании этого среза мечтаний я попробую сформулировать какую-то, может быть, мысль, движение, которое предложу свои коллегам".

Поверить в собственные силы

"Я отказывался! Когда мне позвонили и предложили возглавить "Современник", я сразу сказал: что вы, я не хочу! И услышал в ответ: надо, чтобы пришел не тот человек, который хочет, а который может. У меня на этом слове сердце оборвалось. Думаю: господи, они считают, что я смогу... Хватит ли у меня ума, мудрости, таланта? Неизвестно. Сейчас есть только волнение и большое количество мыслей, которые выжигают сознание И еще большая благодарность тем людям, которые меня поддерживают, поддерживали и всегда давали мне возможность верить в самого себя, потому что я очень сомневающийся человек".

Строить "семью" для молодых и старожилов

"Современник" родился в середине 50-х из уникальной студии. Валерий Фокин с Константином Райкиным - мои учителя, у которых я учился на протяжении многих лет, - были молодой кровью "Современника" в 70-х годах. Немало лет мне пришлось служить в Художественном театре, руководил которым Олег Павлович Табаков, тесно связанный с "Современником". Это все мой опыт: жизнь все время переплетала меня с театром "Современник"... Чего мне очень хочется? Чтобы в нашем театре появились поколения. Молодые люди работали с артистами постарше. Нет ничего более ценного, чем присутствие в одной семье прабабушек-прадедушек, отцов-детей, внуков-правнуков, объединенных общей целью.

Для меня театр - это модель мира. Если удастся построить наши внутренние коммуникации так, чтобы не просто сосуществовать, но делать вместе, - как "семейный бизнес" - это будет уникальный театр. Может, тогда мы послужим и моделью для государства.

Молодежь не дает мне превратиться в такую "морскую звезду", в "человека, который что-то знает". В нашем деле "знать" - сложно. Все относительно: время меняется, что-то упустил - и завтра уже не понимаешь. Новое быстро ускользает из рук.

В "Современнике" действует программа "Поиск" - это работа молодых артистов. Галина Борисовна в последние годы сосредоточила на них внимание - видела в них надежду и будущее театра. Естественно, я продолжу эту работу. Но ни один старожил театра обижен не будет. В этом смысле я "табаковец". Я при нем пришел в МХТ и всегда с глубоким уважением относился к старикам. Это традиция Художественного театра. А "Современник" - его ветка".