Новый Volvo XC90: отказ от дизелей и супердорогая опция

Новая генерация флагманского кроссовера Volvo, как сообщает Auto Express, появится у дилеров в 2022 году. Новинку создадут на модернизированной модульной платформе SPA2 и лишат версий с двигателями внутреннего сгорания.

Напомним, согласно плану компании, через пять лет на электрифицированные модели должно приходиться порядка половины от общего объёма продаж. Как сказал глава Volvo Хакан Самульсон, новый XC90 будет электромобилем и будет выпускаться в Южной Каролине, США.

Также представитель компании сообщил, что новинка получит продвинутую систему автономного управления.

"Это будет кроссовер премиум-класса с новым поколением круиз-контроля, который можно назвать беспилотником на шоссе", - заявил Самуэльсон.

Но эта опция будет стоить, вероятно, недёшево: "Сколько вы согласны заплатить за технологию, которая превращает ваш автомобиль в офис на колёсах? - говорит глава Volvo. - Десять или пятнадцать тысяч долларов? Это я о ценностях клиента. Легкосплавные диски из полированного алюминия могут стоить порядка пяти тысяч, поэтому вряд ли можно говорить о десяти тысячах за новый автопилот".

Дебют следующего поколения Volvo XC90 состоится в 2021 году, продажи автомобилей должны начаться в 2022-м.

Volvo XC90 представлен в России по цене от 4 030 000 рублей c дизельными и бензиновыми моторами мощностью от 235 до 320 л.с., а также с 407-сильной гибридной установкой.