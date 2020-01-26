Осужденная в России израильтянка подала прошение о помиловании Путину

Израильская гражданка Наама Иссасхар, приговоренная в России к тюремному заключению за контрабанду гашиша, обратилась с просьбой о помиловании и освобождении из колонии к президенту Владимиру Путину. Об этом рассказали юристы израильтянки, которая также имеет гражданство США, сообщает ТАСС.

По их словам, девушка решила пойти этим путем, поскольку ранее пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков пояснил, что для помилования необходимо личное обращение к главе государства, а его отсутствие тормозит процесс. Документ был подан через администрацию следственного изолятора, в котором содержится израильтянка.

Ранее Химкинский городской суд Московской области приговорил 25-летнюю Нааму Иссасхар к 7 годам и 6 месяцам колонии общего режима. Ее признали виновной в контрабанде наркотиков в значительном размере (9,6 граммов гашиша), которые обнаружили у нее при задержании 9 апреля в транзитной зоне московского аэропорта Шереметьево.