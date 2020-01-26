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26.01.2020 14:09
Рубрика: Власть

Песков объяснил решение правительства об отставке

Текст: Кира Латухина

Решение уйти в отставку приняло само правительство - на фоне новых задач, чтобы дать главе государства Владимиру Путину карт-бланш на достижение целей развития страны. Для решения экстраординарных задач нужно правительство с максимальной эффективностью и гибкостью. Об этом заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков в программе "Москва. Кремль. Путин" на телеканале "Россия 1", сообщает сайт vesti.ru.

Фото: Олег Прасолов
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"Это было решение правительства", - подчеркнул Песков. Представитель Кремля напомнил, что Дмитрий Медведев заявил, что на фоне новых оценок, которые дал президент, и поставленных им новых задач, в том числе и по поправкам в Конституцию, его правительство посчитало своим долгом уйти в отставку. "Дабы дать президенту карт-бланш на достижение целей национального развития", - уточнил пресс-секретарь главы государства.

Это экстраординарная задача, для решения которой нужно "правительство с максимальной эффективностью, с максимальной динамикой в работе и гибкостью в работе", сказал Песков. "Поэтому сейчас нет других вариантов", - заключил он.

Власть Работа власти Внутренняя политика Президент Администрация Президента Формирование нового правительства России

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