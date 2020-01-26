Пять главных вопросов к новым трудовым книжкам

Работодатели уже начали рассылать сотрудникам уведомления о том, что им необходимо определиться с ведением трудовой книжки - оставить привычный бумажный вариант или перейти на электронный формат. У работников еще целый год впереди, чтобы определиться с выбором. Но, естественно, большинство людей, как только получили письма из отдела кадров, начали спрашивать коллег, что выбрать. Не исключение - сотрудники "Российской газеты". Нам отдел кадров тоже разослал уведомления. Мы решили сначала спросить тех, кто знает про электронные трудовые все, - минтруд и Пенсионный фонд России.

В чем преимущества электронной трудовой? Ее не потеряет ни работодатель (что иногда случается с бумажными книжками), ни сам работник. При этом сотрудник может в любое время проконтролировать, какие записи вносит его работодатель в трудовую. Это можно делать через личный кабинет на сайте ПФР (он выступает оператором ведения электронных трудовых), через портал госуслуг или через соответствующее приложение для смартфона.

Все это хорошо и удобно, но возникает как минимум пять вопросов.

1 А можно сделать так, чтобы и бумажная книжка осталась, и электронная появилась?

Можно. Каждый работник до 31 декабря 2020 года включительно (за исключением тех, кто находится, например, в декрете или на больничном из-за серьезной болезни) должен подать письменное заявление в произвольной форме своему работодателю о ведении трудовой книжки в электронном виде или о сохранении бумажной трудовой. Если человек окончательно решит перевести свой стаж и трудовые заслуги в электронный формат, то тогда бумажную книжку отдел кадров ему отдаст на руки. Если же работник все-таки оставляет привычный формат, то работодатель продолжит вносить в нее сведения о трудовой деятельности. Но в то же время будет вести и электронную трудовую на работника. Если человек в течение 2020 года не определится с выбором, то работодатель продолжит вести трудовую книжку на бумаге. Но вот те люди, которые впервые будут устраиваться на работу в 2021 году, уже не смогут оформить бумажную книжку. Для них предусмотрен только вариант с электронной трудовой.

2 У человека осталась только электронная трудовая. При увольнении ему выдадут на руки сведения о стаже и заслугах на последнем и предыдущих местах работы? Ведь на собеседованиях важно при себе иметь все сведения о стаже.

При увольнении в день прекращения трудового договора работник пишет заявление работодателю о предоставлении сведений о трудовом стаже. Работодатель обязан предоставить такие сведения, но только за период работы у него. Все предыдущие записи он переписывать и заверять своей подписью не может. Таким образом, сотрудник получит на руки лишь выписку из трудового стажа о последнем периоде работы либо на бумаге за подписью работодателя, либо в электронном виде, если у работодателя есть усиленная квалифицированная электронная подпись. За выпиской сведений о предыдущем стаже, если он нужен, придется обратиться в ПФР. Ну и хранить бумажный вариант трудовой, если он ранее был. Его можно взять на собеседование.

3 Во многих местах, например, в банках для получения кредита, в посольствах и консульствах при выдаче визы, в соцслужбах при оформлении пособий, в судах при отстаивании интересов требуются копии из трудовой. Кто может их выдать из электронной трудовой?

Если человек работает, то работодатель обязан предоставить выписку из трудовой по заявлению сотрудника в течение трех рабочих дней. Если человек не трудоустроен, то выписку из электронной трудовой можно получить в клиентской службе ПФР.

4 Часто работодатель не хочет сразу отпускать сотрудника, решившего уволиться. "Получите трудовую через две недели", - говорят в отделе кадров. Если будет электронная трудовая, может, получится не отрабатывать эти две недели?

Не получится. Неважно, какую человек выберет трудовую в данном случае. Важно, что Трудовой кодекс, как подчеркивают в минтруде, гласит, что работник имеет право расторгнуть трудовой договор, предупредив об этом работодателя в письменной форме не позднее чем за две недели. Эти две недели начинаются на следующий день после получения работодателем заявления работника об увольнении. "Просто так взять и уйти нельзя. Когда человек увольняется, выпускается приказ о его увольнении. Сведения об этом заносятся в трудовую книжку. Если у работника будет электронная трудовая книжка, то он тоже не может уйти сразу. Сведения о приказе будут передаваться работодателем в ПФР. А если приказ не издан, что будет передавать работодатель?" - объяснили в минтруде.

Но если человек уходит по собственному желанию, потому что зачислен на учебу, выходит на пенсию или из-за того, что работодатель нарушает трудовое законодательство, работодатель должен расторгнуть трудовой договор в срок, указанный в заявлении работника.

5 А если работодатель что-то напутал при ведении электронной трудовой?

В общем-то работодателям это совсем невыгодно, так как за предоставление неправильных сведений могут оштрафовать. Более того, если неправильная формулировка основания и (или) причины увольнения в сведениях о трудовой деятельности препятствовала поступлению работника на другую работу, то суд обяжет работодателя выплатить сотруднику средний заработок за все время вынужденного простоя.

"Лично я склоняюсь к тому, чтобы оставить себе бумажную трудовую. Электронную же все равно работодатель обязан вести. Бумажная как-то привычнее и надежнее. И весь большой трудовой стаж под рукой. Безусловно, за электронными форматами будущее, но пока, я считаю, у нас еще не все службы и системы хорошо отлажены для того, чтобы полностью переходить на электронные документы", - отметила в беседе с "РГ" профессор кафедры труда и социальной политики Института государственной службы и управления РАНХиГС Любовь Храпылина.