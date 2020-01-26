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26.01.2020 21:14
Рубрика: В мире

Диктофон попросили не брать

Госсекретарь объяснил, что думают в США о месте Украины на карте
Текст: Александр Гасюк
Российская газета - Федеральный выпуск № 15(8069)
Громким скандалом закончилось интервью госсекретаря США Майка Помпео Национальному общественному радио (NPR). Разговор на внешнеполитические темы с журналисткой Мэри Луиз Келли в буквальном смысле вывел из себя Помпео. Это произошло сразу после того, как речь зашла о политике администрации Дональда Трампа в отношении Украины. Интервью продолжалось менее 10 минут, в ходе которых глава госдепа успел ответить всего на несколько вопросов. И если первая часть дискуссии касалась неоднозначной политики США в отношении Ирана - ее Майк Помпео бодро защищал избитыми аргументами, то при упоминании репортером Украины настроение дипломата мгновенно поменялось.
Журналистка Мэри Луиз Келли два года назад получила премию Альянса женщин "Грейси". Фото: AP Журналистка Мэри Луиз Келли два года назад получила премию Альянса женщин "Грейси". Фото: AP
Журналистка Мэри Луиз Келли два года назад получила премию Альянса женщин "Грейси". Фото: AP

"Знаете, я согласился прийти на ваше шоу для разговора об Иране", - резко заявил глава госдепа. Уточняющие вопросы Келли по "украинскому досье" и обстоятельствам досрочного отзыва посла США в Киеве Мари Йованович - центральной темы педалируемого Демократической партией США процесса импичмента Трампа - категорически не понравились Помпео. Настолько, что, отметив ключевую роль в поддержке Киева со стороны администрации Трампа, а не Обамы, добавить к этому госсекретарю "оказалось больше нечего". По словам не испытывающей симпатий к нынешнему хозяину Белого дома журналистки, "пробуравив ее взглядом несколько секунд", недовольный руководитель американского внешнеполитического ведомства вышел из помещения. Впрочем, повисшая в воздухе недосказанность оказалась быстро заполнена самим же Помпео в соседней комнате, куда пригласили пройти журналистку NPR уже без диктофона. Здесь и произошла самая любопытная, показательная и поучительная, прежде всего для самой обсуждавшейся Украины, часть нелицеприятного разговора.

Фото: Senate Television via AP
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По словам Мэри Луиз Келли, госсекретарь США "кричал на меня примерно столько же, сколько до этого длилось интервью", употребляя при этом ненормативную лексику. А для наглядного пояснения роли поднятой репортером темы поинтересовался: "Вы считаете, что американцев волнует Украина?" При этом в доказательство своих слов Помпео попросил показать, где именно находится на политической карте мира Незалежная.

В ответ на обнародование Келли таких подробностей скомканного интервью в госдепе назвали сотрудницу NPR "лгуньей, нарушившей основные принципы журналистики и приличия". Однако главное, что продемонстрировал произошедший на фоне обостряющихся в США политических разборок между демократами и республиканцами медиаскандал вокруг Помпео, заключается в следующем: "под свет софитов и камер" Вашингтон не устает заявлять о своей поддержке Украины, но "без протокола" - место бывшей советской республики на карте мира хорошо известно, и, по мнению высокопоставленных чиновников администрации Трампа, оно едва ли волнует рядовых американцев.

В мире США В мире экс-СССР Украина

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