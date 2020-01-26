Громким скандалом закончилось интервью госсекретаря США Майка Помпео Национальному общественному радио (NPR). Разговор на внешнеполитические темы с журналисткой Мэри Луиз Келли в буквальном смысле вывел из себя Помпео. Это произошло сразу после того, как речь зашла о политике администрации Дональда Трампа в отношении Украины. Интервью продолжалось менее 10 минут, в ходе которых глава госдепа успел ответить всего на несколько вопросов. И если первая часть дискуссии касалась неоднозначной политики США в отношении Ирана - ее Майк Помпео бодро защищал избитыми аргументами, то при упоминании репортером Украины настроение дипломата мгновенно поменялось.

"Знаете, я согласился прийти на ваше шоу для разговора об Иране", - резко заявил глава госдепа. Уточняющие вопросы Келли по "украинскому досье" и обстоятельствам досрочного отзыва посла США в Киеве Мари Йованович - центральной темы педалируемого Демократической партией США процесса импичмента Трампа - категорически не понравились Помпео. Настолько, что, отметив ключевую роль в поддержке Киева со стороны администрации Трампа, а не Обамы, добавить к этому госсекретарю "оказалось больше нечего". По словам не испытывающей симпатий к нынешнему хозяину Белого дома журналистки, "пробуравив ее взглядом несколько секунд", недовольный руководитель американского внешнеполитического ведомства вышел из помещения. Впрочем, повисшая в воздухе недосказанность оказалась быстро заполнена самим же Помпео в соседней комнате, куда пригласили пройти журналистку NPR уже без диктофона. Здесь и произошла самая любопытная, показательная и поучительная, прежде всего для самой обсуждавшейся Украины, часть нелицеприятного разговора.

По словам Мэри Луиз Келли, госсекретарь США "кричал на меня примерно столько же, сколько до этого длилось интервью", употребляя при этом ненормативную лексику. А для наглядного пояснения роли поднятой репортером темы поинтересовался: "Вы считаете, что американцев волнует Украина?" При этом в доказательство своих слов Помпео попросил показать, где именно находится на политической карте мира Незалежная.

В ответ на обнародование Келли таких подробностей скомканного интервью в госдепе назвали сотрудницу NPR "лгуньей, нарушившей основные принципы журналистики и приличия". Однако главное, что продемонстрировал произошедший на фоне обостряющихся в США политических разборок между демократами и республиканцами медиаскандал вокруг Помпео, заключается в следующем: "под свет софитов и камер" Вашингтон не устает заявлять о своей поддержке Украины, но "без протокола" - место бывшей советской республики на карте мира хорошо известно, и, по мнению высокопоставленных чиновников администрации Трампа, оно едва ли волнует рядовых американцев.