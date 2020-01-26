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26.01.2020 22:04
Рубрика: В мире

Появились снимки рынка в Ухане, где началась вспышка коронавируса

Текст: Максим Макарычев

В социальных сетях появились фотографии с рынка морепродуктов Хуанань в китайском городе Ухань, где, предположительно, началась вспышка коронавируса.

Фото: EPA-EFE/YUAN ZHENG CHINA OUT
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По мнению представителей местных властей, нелегальные продажи диких животных на рынке происходили в условиях сплошной антисанитарии: на фотографиях видно, как полы и стены помещений, где продавали животных, полны грязи и забрызганы кровью.

В воскресенье эксперты китайского Национального центра по профилактике и контролю заболеваний сообщили о том, что вероятным источником нового типа коронавируса 2019-nCoV стали дикие животные. Ранее сообщалось, что по результатам генетического анализа ученые связали происхождение коронавируса с летучими мышами.

Рынок был закрыт 1 января в связи с подозрениями на то, что именно он является источником происхождения нового коронавируса после серии заболеваний среди его сотрудников и посетителей. В настоящее время объект изучается экспертами и полицейскими, проводящими собственное расследование.

Фото: Reuters/Aly Song
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Рынок Хуанань известен среди местных жителей продажей самых разнообразных видов животных - от насекомых до детенышей волков и находящихся под угрозой исчезновения видов, продажа которых незаконна, сообщает actualidad.rt.com. Следователи установили, что в Хуанане до закрытия можно было найти мясо около 112 различных видов диких животных, таких как циветы (плотоядное млекопитающее, обитающее в Индии и южном Китае), лисы, саламандры, павлины, крысы, волчата, крокодилы и даже дикобразы и прочих.

На снимках видно большое количество нелегальных магазинов с животными, в том числе с дикобразами и коалами, запертыми в маленьких клетках.

По последним данным, подтвержденным китайскими властями, в стране от коронавируса умерли 56 человек, а число инфицированных превысило две тысячи по всей стране.

В мире Восточная Азия Китай Распространение нового коронавируса

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