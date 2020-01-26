Повлияет ли соглашение по Brexit на фунт и на РФ

Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон поставил свою подпись под соглашением с Евросоюзом об условиях выхода из его состава (Brexit).

Это снимает неопределенность, которая довлела над рынками со времен референдума в 2016 году, и позитивно для британского фунта. Его также поддерживает макростатистика, показывающая, что экономическая активность в Великобритании набирает силу, указывает старший аналитик "БКС Премьер" Сергей Суверов. В течение года фунту будут благоприятствовать ожидаемое снижение налогов и рост инвестиций. Однако впереди переговоры об условиях дальнейшего экономического взаимодействия между ЕС и Великобританией. Торговое соглашение должно быть достигнуто до конца 2020 года, что является очень сжатым сроком и в реальности может сильно затянуться. Пока оно не будет подписано, режим торговли России и Великобритании не изменится. Прямое влияние Brexit на российскую экономику крайне ограничено, поскольку уровень отношений России и Великобритании находится на историческом минимуме, указывает профессор факультета мировой экономики и мировой политики НИУ ВШЭ Игорь Ковалев.

Условия выдачи британских виз никак не зависят от правил ЕС, а потому выход из него Великобритании, скорее всего, не окажет влияния на получение виз россиянами, рассказал вице-президент Ассоциации туроператоров России Дмитрий Горин.