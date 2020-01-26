Приведет ли освобождение граждан от установки электро-счетчиков к росту тарифов

Рост тарифа на электроэнергию выше инфляции может произойти из-за передачи ответственности за замену электросчетчиков с потребителей на поставщиков, считает председатель Комитета Государственной думы по энергетике Павел Завальный.

С 1 июля года заменой электросчетчиков в жилых домах должно будет заниматься не население, а гарантирующие поставщики электроэнергии. Однако сетевая компания, установившая счетчик, получает от этого экономию, а у гарантирующих поставщиков такой возможности нет. "У них единственный источник - это тариф, - подчеркнул Завальный. - Это приведет к общему росту тарифа. Моя оценка - выше инфляции". По мнению главы комитета Госдумы, к решению этого вопроса еще придется вернуться, причем до 1 июля. Однако пока конкретных инициатив по изменению закона нет. "Моя позиция - все счетчики отдавать "Россетям", - сказал Павел Завальный.

Необходимо совершенствовать системы учета и других ресурсов, в частности воды. "Но счетчики должны быть на стороне компании-поставщика и с удаленным доступом", - подчеркнул Завальный.