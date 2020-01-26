Как в Москве встречают самолеты из Китая, где буйствует коронавирус

Во всех аэропортах Москвы, куда прибывают рейсы из Китая и Таиланда, пассажиров первыми встречают специалисты Роспотребнадзора с тепловизорами. Эти портативные устройства, похожие внешне на фотоаппараты, позволяют дистанционно померить температуру. Высокая? Это один из признаков заражения новым коронавирусом, буйствующим в Азии.

Шереметьево - один из крупнейших во всей стране центров сообщения Китая и России. Здесь регулярно принимают самолеты из Пекина, Шанхая, Гонконга, Гуанчжоу и других городов КНР. Причем рейс Москва - Гуанчжоу согласно расписанию совершает промежуточную посадку в Ухане, регионе, в котором и началось распространение вируса. Но в прошлую пятницу китайские власти запретили полеты из Уханя. Поэтому рейс, который встречали корреспонденты "РГ", прибыл напрямую из Гуанчжоу, без посадки в карантинной провинции.

В самом Шереметьево о циркулирующем в мире вирусе визуально ничто не напоминает. Ни яркой наглядной агитации, ни людей в костюмах химзащиты вы тут не встретите. Впрочем, некоторые пассажиры заходят в аэровокзал в медицинских масках. В основном нос и рот прячут азиатские пассажиры и персонал аэровокзала. Остальные ходят с открытыми лицами.

Перед прибытием борта из Гуанчжоу к выходу из терминала D стягиваются таксисты. Все без масок. "Ничего, на моем веку и птичий грипп был, и свиной, и атипичная пневмония, - говорит таксист-зазывала Олег. - И тут пронесет". Среди других встречающих самолет из Китая - в основном сопровождающие из городских гостиниц и организаторы мероприятий. Например, сразу нескольких гостей из КНР ждали представители оргкомитета FIG - симпозиума судей гимнастики. На вопросы о вирусе они отвечают уклончиво, мол, ничего особенного тут нет. И спокойно ждут делегатов, без масок.

Тем временем рейс Гуанчжоу - Москва прибывает в Шереметьево точно по расписанию и заруливает на стоянку. На борт поднимаются сотрудники Роспотребнадзора в перчатках и в аэропортовской спецодежде. В руках у них - переносные тепловизоры. Процедура довольно быстрая и, главное, дистанционная. У Роспотребнадзора особый регламент: пассажира с повышенной температурой, во-первых, немедленно изолируют, во-вторых, сразу же везут на обследование в больницу, чтобы выяснить причину недомогания. С начала года 11 пассажиров, прибывших из КНР, эту процедуру прошли. Врачи выявляли грипп, ОРВИ, парагрипп, коронавирусную инфекцию (не ту, загадочную и опасную, а давно изученную "беззубую", сезонную). На борту из Гуанчжоу все оказались здоровы.

"Ур-ра, мы живы!" - один из первых выходит с таможенного контроля русский турист Борис с друзьями. Говорит, две недели отдыхали за границей, воспользовались тем, что сейчас относительно дешевые предложения. Несмотря на иронию в голосе, темную маску парень не снимает. Его сверстник, китаец Йонг, прилетел в Москву со своей девушкой. "Оу, а что нам волноваться, мы ведь не из Уханя, -говорит парень по-английски. - Нового вируса особенно не боимся. Меры предосторожности самые простые: носить маску в людных местах и почаще мыть руки". Другие пассажиры оказались не слишком разговорчивыми, однако ни один не паниковал. Как, впрочем, и другие посетители аэропорта, от гостей из КНР никто не шарахался в сторону.

А в минувшую субботу в Шереметьево сел самолет из Пекина с больным мальчиком на борту. На ребенка сразу обратили внимание во время санитарного контроля. Хотя ни он, ни его семья не покидали пределов транзитной зоны, больного все равно осмотрел врач аэропорта. Выяснилось, что вирус тут ни при чем, у мальчика просто проблемы с кишечником. Их можно, оказалось, решить и без госпитализации. В тот же день китайская семья вылетела в Грецию.

В тот же вечер почувствовала себя плохо группа туристов, прилетевших из КНР. Во время полета и карантинной проверки в аэропорту температуры у них не было, состояние ухудшилось уже в отеле. Китайцы сами вызвали "скорую помощь". К гостинице "Арт-Москва Войковская" поздним вечером были стянуты десять машин санитарной службы. Но, судя по словам очевидцев из соцсетей, отель продолжал работать, никакого карантина не вводилось. Китайцев доставили в одну из инфекционных больниц, где им провели лабораторные тесты на новый коронавирус. Они дали отрицательный результат, сообщили в пресс-службе городского департамента здравоохранения. Такие экспресс-тесты, уточнили в Роспотребнадзоре, способны диагностировать вирус в течение 4 часов. В этом случае пациент будет находиться под особым наблюдением. Если же вирус не подтвердится, как и было у группы китайцев с обычной ОРВИ, больного выпишут на амбулаторное лечение. Из тех, кого "скорая" забрала из отеля на Войковской, в больнице оставили только одну девушку с гриппом. Но она быстро идет на поправку после стандартной противовирусной терапии, скорее всего, ее скоро тоже выпишут.

Кстати

Роспотребнадзор обнародовал памятку для профилактики заражения новым коронавирусом. Рекомендуется:

- Мыть руки перед едой и после посещения людных мест

- Перед путешествиями уточнять эпидситуацию в стране (сейчас новый коронавирус зафиксирован не только в странах Азии, но даже в США и Европе)

- В поездках не посещать рынки, где торгуют животными, а также мероприятия с их участием

- Использовать маски во время путешествия

- При первых признаках недомогания обращаться за медпомощью. Нужно обязательно сообщить врачам о недавней поездке в КНР.