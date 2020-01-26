СК займется мужчиной, бросившим своих детей в аэропорту Шереметьево

Сотрудники Московского межрегионального следственного управления на транспорте начали проверку после того, как мужчина бросил собственных детей в терминале столичного аэропорта Шереметьево.

В ближайшее время представители СК намерены разобраться, как и почему отец оставил мальчиков без присмотра. По итогам проверки будет решено, есть ли основания для возбуждения уголовного дела.

Ранее в воскресенье сотрудники службы безопасности Шереметьево обнаружили мальчиков 5 и 8 лет в терминале D. Дети рассказали, что прилетели вместе с отцом из Хабаровска. Мужчина оставил их на аэровокзале и просто ушел, оставив записку.