У госпитализированных в Москве граждан Китая нет признаков пневмонии

Состояние семи граждан Китая, госпитализированных из гостиницы в Москве с признаками ОРВИ, оценивается как удовлетворительное, симптомов пневмонии нет. Об этом сообщили в пресс-службе столичного департамента здравоохранения.

В ведомстве уточнили, что у всех туристов зафиксированы минимальные обычные проявления респираторного заболевания, признаки осложненного течения ОРВИ не обнаружены, сообщает РИА Новости. Гости из Китая были доставлены в больницу для наблюдения и обследования. Сейчас проводится полный комплекс необходимых лечебно-диагностических мероприятий.

Напомним, ранее стало известно, что граждане КНР направлены в стационар из гостиницы в Войковском районе из-за высокой температуры. Все заболевшие прибыли из Китая в Москву несколько дней назад в составе туристической группы.

По последним данным, в Китае новым типом коронавируса уже заболели 1372 человека, скончался 41 человек. Из-за вспышки заболевания в КНР введен наивысший уровень чрезвычайной ситуации в системе здравоохранения в 25 регионах, где в общей сложности проживают более 1,2 миллиарда человек.