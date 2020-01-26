Начиная с 23 января аэропорт Хурба Комсомольска-на-Амуре не принимает гражданские рейсы. Руководство воздушной гавани, имеющей класс "В", выпустило уведомление, что приостанавливает обслуживание полетов до устранения замечаний, сделанных контролирующими органами.

У аэропорта Хурба важная роль: это стыковочный пункт на северном маршруте Николаевск-на-Амуре - Комсомольск-на-Амуре - Хабаровск. Фото: Марина Лысцева / ТАСС

Ранее Дальневосточное управление Росавиации аннулировало сертификат оператора аэродрома из-за нарушений в сфере обеспечения безопасности полетов. По информации исполняющего обязанности начальника управления Николая Белова, в случае ЧП компания АО "Комсомольский аэропорт" не сможет должным образом организовать аварийно-спасательные работы. Требуется, в частности, увеличить количество пожарной техники и укомплектовать состав дежурной смены.

Претензии к оператору аэропорта Хурба - санкт-петербургской фирме "ЕВМ Недвижимость" - возникли еще два года назад. Минтранс Хабаровского края не раз обращался к ее руководству с просьбой выполнить требования надзорных органов, в аэропорту неоднократно бывали представители ведомства.

- Это частная компания - мы не имеем никаких рычагов воздействия на нее, в отличие от Росавиации и транспортной прокуратуры, и можем лишь давать рекомендации, - уточнил исполняющий обязанности министра транспорта Хабаровского края Максим Прохоров. - Собственник пытался устранить недочеты, но...

Комсомольский аэропорт - не самая загруженная воздушная гавань на Дальнем Востоке, тем не менее у нее важная роль: это стыковочный пункт на северном маршруте Николаевск-на-Амуре - Комсомольск-на-Амуре - Хабаровск. Кроме того, аэропорт два раза в неделю обслуживает сахалинские рейсы, а еще является запасным.

Претензии к оператору аэропорта Хурба - санкт-петербургской фирме "ЕВМ Недвижимость" - возникли еще два года назад

После закрытия Хурбы полеты в отдаленные населенные пункты Николаевск, Богородское, Херпучи, Чумикан стали прямыми, без промежуточной посадки в Комсомольске-на-Амуре. Проблема возникла лишь у пассажиров регионального авиаперевозчика, летающего из города Юности в Южно-Сахалинск. Но авиакомпания "Аврора" нашла выход.

- Те, кто купил билеты на даты до 14 февраля включительно, смогут переоформить их на рейс Южно-Сахалинск - Хабаровск. Мы будем компенсировать людям затраты на дорогу из Комсомольска-на-Амуре в столицу края и обратно наземным транспортом. Пассажирам, у которых полет планировался после 14 февраля, вернем стоимость билета без удержаний, - уточнили в пресс-службе авиаперевозчика.

Когда заметка готовилась к печати, в краевом минтрансе "РГ" сообщили, что аэропорт Хурба уже набрал дополнительный персонал в службы поискового и аварийно-спасательного обеспечения полетов. Сейчас новички проходят обучение. Решается вопрос и об аренде дополнительной пожарной техники. Однако о сроках устранения всех недочетов, выявленных Росавиацией, в краевом минтрансе сказать не смогли.

Между тем

Авиакомпания "Сибирь" собиралась начать в этом году полеты по маршруту Благовещенск - Комсомольск-на-Амуре. Авиаперевозчик надеется, что оператор аэропорта Хурба успеет вернуть сертификат Росавиации до старта продажи билетов.