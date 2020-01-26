Россиянка в Ухани - корреспонденту "РГ": На улицах пустынно, кругом патруль, но паники нет

Хореограф из дальневосточного Благовещенска Виктория Маковцева девять месяцев живет в китайском городе Ухань, где работает в одном из театров.

Сейчас этот город оказался в центре планетарной эпидемии невиданного коронавируса, который уже унес жизни несколько десятков человек. Он охватывают все новые территории Китая и других стран.

Врачи уже подтверждают первые случаи заболевания в приграничной с Россией китайской провинции Хейлунцзян.

Корреспондент "РГ" дозвонился до Виктории в Ухань.

Виктория Маковцева: Я большую часть времени провожу дома, никуда, кроме магазинов, не выхожу. За порог квартир люди выходят только в масках. Считаю, что это нормальные меры предосторожности в условиях эпидемии. Китайцы очень бдительно и правильно относятся к этой ситуации, они закрыли город, закрыли тот район Ухани, откуда началась вспышка этого заболевания.

Теперь в район Ханькоу можно попасть только через специальные пункты пропуска, пропускают ограниченное число людей. Это большой красивый район в центре Ухани, там есть даже русская улица.

У меня нет ни какой паники, верю, что китайские власти справятся с этой проблемой максимально быстро и правильно. По телевизору и в интернете всем объясняют, как себя вести, если человек почувствовал первые признаки простуды. Нужно подождать два-три дня, если симптомы не пойдут на спад, нужно обращаться за медицинской помощью. Необходимо понимать, что в больницах сейчас намного опасней чем дома.

У нас у одной девочки из России началась простуда, она уже подумала, что это и есть оно самое. Но оказалось ОРВИ. Сейчас ребенок идет на поправку.

Считаю, что мне сегодня особо не о чем беспокоится, я живу в самом безопасном районе города, здесь меньше всего зарегистрировано случаев заболевания коронавирусом. И до района Ханькоу нужно добираться больше часа.

Сейчас тщательно мою руки, квартиру мою с хлоркой, питаюсь только дома. Ни какую еду на улице не покупаю. Все продукты проходят тщательную термическую обработку. Пью витамин "С" и промываю дыхательные пути солевым раствором.

Паники в городе нет, а вот в больницах и госпиталях паника среди людей бывает. Китайцы сами по себе очень эмоциональные люди...

Магазины открыты, банки, аптеки работают, улицы города пустынны, да. Есть патрули.

Но пустынно не только из-за эпидемии, еще и китайский новый год на дворе. В это время китайцы больше бывают дома. У них сейчас нескончаемые семейные обеды и домашние разговоры. Школы, детские сады на карантине.

Закрыто метро, не ходит общественный транспорт. Есть отдельный список такси, которое выполняет заказы. На линию выпускают машины, прошедшие тщательную санитарную обработку.

Мне больше всего сейчас жалко наших родителей, они начитаются страстей в интернете и хватаются за сердце. Прошу журналистов не нагонять жути и пожалеть наших родителей. Не так все страшно, как это порой описывается в СМИ. Поверьте!...

Посольство России в Пекине со всеми россиянами, кто состоит на консульском учете и проживает в Ухани, держит постоянную связь.

Если вдруг ситуация начнет ухудшаться, нас эвакуируют отсюда. Я не чувствую себя брошенной и несчастной. Поверьте.

Эпидемия пройдет, я хочу и дальше здесь жить. У меня хорошая зарплата, любимая работа, мне снимают квартиру. Почему я должна все бросать и уезжать?

Если коротко, то все под контролем - не поддавайтесь панике.

Кстати

В провинции Хэйлунцзян объявлена чрезвычайная ситуация первого уровня. Введен режим запрета для проведения массовых мероприятий. Осуществляется ряд дополнительных мер по дезинфекции аэропортов, железнодорожных вокзалов, супермаркетов.

Медицинские работники государственных лечебных учреждений отозваны с новогодних каникул. Усилен санитарно-эпидемиологический надзор за рынками где торгуют морепродуктами, живой птицей и продуктами животноводства.

В целях недопущения распространения коронавирусной инфекции на территории города. Харбин принято решение закрыть все библиотеки, музеи, спортивные комплексы, театры, концертные залы, кинотеатры и другие заведения культуры. Введен масочный режим для работников туристических объектов, торговых центров, больниц, ресторанов и других мест массового скопления людей. Водители такси без защитных масок тоже не выпускаются на линию.

Туристическим фирмам запрещено отправлять тургруппы в эпидемически опасные районы страны. Власти провинции Хейлунцзян объявили запрет на повышение цен на лекарства, продукты, транспортные услуги и товары первой необходимости

На 25 января в провинции зафиксировано 15 случаев нового вида пневмонии: восемь - в Харбине, один - в Муданьцзяне, три - в Дацине, два - в Суйхуа. Сегодня первый подтвержденный случай зафиксирован в Цицикаре.