В воскресенье днем на юге Сахалина в заливе Мордвинова около шестисот рыбаков-любителей остались отрезанными от берега после того, как по льду прошла трещина.

Информация о ЧП поступила оперативному дежурному Центра управления в кризисных ситуациях ГУ МЧС России по Сахалинской области в 13.00 по местному времени. На место происшествия сразу выехали спасатели.

Оказалось, что льдина раскололась во время отлива под действием отжимного ветра. По припаю прошла 10-метровая трещина. "На месте ЧП развернулась масштабная спасательная операция с участием 18 сотрудников МЧС России и 14 единиц техники, в том числе четырех лодок и судна на воздушной подушке "Хивус", - сообщила пресс-служба областного Главка МЧС. - В готовности находился вертолет Ми-8 МЧС России".

Спасатели с помощью светового и звукового оповещения, сигнальных ракет и дымовых шашек указывали людям маршрут выхода со льда. Основная масса рыбаков-любителей покинула льдину самостоятельно или при помощи сотрудников МЧС, которые страховали прыгавших через полынью людей.

- Никто из рыбаков не пострадал, - уточнила пресс-служба Главка МЧС.

Напомним, 22 января примерно в том же месте на льдине дрейфовало около 300 "мамонтят" - так на Сахалине называют энтузиастов подледного лова, которых уносит в море. Для них также пришлось организовывать спасательную операцию.