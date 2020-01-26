Новости

Матвиенко удостоена премии за вклад в сохранение памяти о Холокосте 21:37
СК займется мужчиной, бросившим своих детей в аэропорту Шереметьево 21:25
В Краснодаре госпитализировали прилетевшего из Китая пассажира 21:00
Мужчина бросил двоих детей в терминале аэропорта Шереметьево 20:30
Елистратов выиграл 3000 м и стал третьим в многоборье на ЧЕ по шорт-треку 20:30
Музыка Сатоко Исидзе откроет фестиваль "Японская осень в Сибири" 20:28
В парламенте РФ рассказали, что привлекало к Чаплину прихожан 20:24
СМИ: Пассажирский самолет совершил аварийную посадку в Иране 20:15
Монету Brexit выпустили в Великобритании 19:37
Путин назвал безнравственными попытки замолчать преступления нацистов 19:25
Пять миллионов человек покинули Ухань из-за коронавируса и каникул 18:49
Отдельную больницу для борьбы с коронавирусом откроют в Ухане 18:44
В КБР пьяный полицейский на Honda насмерть сбил пешехода 18:43
Опрос: большинство немцев опасаются за свое будущее 18:41
Более 400 японских граждан направили запрос об эвакуации из Китая 18:37
Выбираем Nissan Patrol: достойный конкурент или тень Land Cruiser? 18:34
Компания Honda эвакуирует персонал из Ухани из-за коронавируса 18:32
Российские биатлонисты установили антирекорд по гонкам без медалей 18:07
Осужденная в России израильтянка подала прошение о помиловании Путину 18:06
Видео: Во дворе дома в ХМАО произошел конфликт со стрельбой 17:38
Сериал про Оби-Вана Кеноби с Юэном Макгрегором заморозили 17:10
Актриса Екатерина Волкова рассказала о своей смертельной болезни 16:58
В Томске задержали главу компании, где при пожаре погибли 12 человек 16:36
Российские биатлонисты повторили антирекорд по гонкам без наград 16:32
13 японских автомобилей, которые оказались не нужны россиянам 16:04
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Когда разработают вакцину от нового коронавируса
Когда разработают вакцину от нового коронавируса
Задайте вопрос руководителю департамента культурного наследия Москвы
Задайте вопрос руководителю департамента культурного наследия Москвы
О чем переживают дети после развода родителей
О чем переживают дети после развода родителей
26.01.2020 00:00
Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

"Мамонтята" продолжают рисковать

Сотни рыбаков вновь были оторваны на льдине на юге Сахалина
Текст: Александр Филимоненко
Российская газета - Федеральный выпуск № 15(8069)
В воскресенье днем на юге Сахалина в заливе Мордвинова около шестисот рыбаков-любителей остались отрезанными от берега после того, как по льду прошла трещина.

Информация о ЧП поступила оперативному дежурному Центра управления в кризисных ситуациях ГУ МЧС России по Сахалинской области в 13.00 по местному времени. На место происшествия сразу выехали спасатели.

Оказалось, что льдина раскололась во время отлива под действием отжимного ветра. По припаю прошла 10-метровая трещина. "На месте ЧП развернулась масштабная спасательная операция с участием 18 сотрудников МЧС России и 14 единиц техники, в том числе четырех лодок и судна на воздушной подушке "Хивус", - сообщила пресс-служба областного Главка МЧС. - В готовности находился вертолет Ми-8 МЧС России".

Спасатели с помощью светового и звукового оповещения, сигнальных ракет и дымовых шашек указывали людям маршрут выхода со льда. Основная масса рыбаков-любителей покинула льдину самостоятельно или при помощи сотрудников МЧС, которые страховали прыгавших через полынью людей.

Фото: Пресс-служба Главного управления МЧС России по Сахалинской области
На Сахалине с оторвавшейся льдины эвакуировали более 200 рыбаков

- Никто из рыбаков не пострадал, - уточнила пресс-служба Главка МЧС.

Напомним, 22 января примерно в том же месте на льдине дрейфовало около 300 "мамонтят" - так на Сахалине называют энтузиастов подледного лова, которых уносит в море. Для них также пришлось организовывать спасательную операцию.

Происшествия ЧП Правительство МЧС Филиалы РГ Дальний Восток ДФО Сахалинская область

Главное сегодня

В Кремле рассказали про карт-бланш Мишустину
В Совфеде прокомментировали заявление адмирала США об обороне России
Греф советует держать сбережения в рублях
Депздрав Москвы: Коронавирус у туристов из Китая не обнаружен
Осужденная в России израильтянка подала прошение о помиловании Путину
Право
Право
Александр Бастрыкин предложил упростить процедуру задержания лиц с особым статусом
Профилактика
Профилактика
Мошенничество с банкоматами: как не стать жертвой аферистов