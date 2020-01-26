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26.01.2020 00:00
Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

Водитель не удержал автобус

В Перми в массовой аварии пострадали 15 человек
Текст: Надежда Пащенко (Пермь)
Российская газета - Федеральный выпуск № 15(8069)
В воскресенье в Пермском крае около 9.00 утра на 414-м километре автодороги М7 "Волга" произошло ДТП с участием рейсового автобуса, грузовика и легковушки, в котором травмы различной степени тяжести получили 15 человек.
Фото: Надежда Пащенко/РГ
В Пермском крае СК начал проверку после ДТП с автобусом

По предварительным данным, авария произошла по вине водителя автобуса КАВЗ. Он не справился с управлением, выехал на полосу встречного движения, где столкнулся с грузовым автомобилем Hyundai, в который, в свою очередь, врезалась легковушка. В представительстве компании, которой принадлежит автобус, рассказали, что за рулем был опытный водитель, но от дальнейших комментариев воздержались.

Различные травмы получили 15 человек, в том числе шестилетняя девочка. К счастью, погибших в результате аварии нет. Изначально сообщалось о восьми пострадавших в тяжелой степени тяжести и о семи - в средней. Далее, по информации краевого минздрава, число госпитализированных уменьшилось: три человека остались в больнице в состоянии тяжелой степени тяжести, еще три - в средней и девять лечатся амбулаторно.

В пресс-службе администрации губернатора Пермского края сообщили, что краевыми властями оказывается полное содействие пострадавшим. Ситуация находится на контроле МВД. Проезд в районе аварии был затруднен, но сейчас движение восстановлено.

Следственное управление СК по Пермскому краю начало доследственную проверку по признакам преступления, предусмотренного ст. 238. Перевозчику будет дана оценка с точки зрения безопасности оказываемых им услуг.

Происшествия ЧП ДТП Филиалы РГ Пермский край ПФО Пермский край

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