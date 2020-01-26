Широкий резонанс вызвало поведение руководителя Чувашии Михаила Игнатьева на церемонии вручения ключей от новых пожарных машин. Глава региона фактически заставил офицера МЧС прыгать за ключами от новой служебной машины. Видеокадры быстро облетели социальные сети, спровоцировали волну комментариев и соответствующую реакцию. Партия "Единая Россия" уже заявила, что поставит вопрос об исключении Игнатьева из своих рядов. В МЧС обвинили главу республики в неэтичном поведении.

Вручение техники состоялось в Чебоксарах на прошлой неделе. На записи видно, как Игнатьев слишком высоко поднимает руку с ключами от новой пожарной машины, и офицер МЧС вынужден тянуться и даже подпрыгнуть, чтобы их получить. При этом и чиновник, и спасатель выглядят довольными. Видео мгновенно разлетелось по сети и вызвало широкий общественный резонанс. Комментарии пользователей чаще сводились к одному: "Почему весело им, а стыдно мне?"

Министр по делам чрезвычайных ситуаций Евгений Зиничев назвал недопустимым такое поведение главы Чувашской Республики. "В МЧС России негативно восприняли факт неэтичного поведения главы Чувашия. Министр Евгений Зиничев отметил, что руководителю такого высокого ранга недопустимо вести себя подобным образом", - сообщили в пресс-службе МЧС России.

Кстати, гневная реакция последовала не только от МЧС, но и от представителя Чувашии в Государственной Думе. Глава думского Комитета по делам национальностей, депутат от фракции "Справедливая Россия" Олег Николаев также признал поведение главы республики некорректным.

В самом регионе поведение губернатора объяснили просто: мол, он так фривольно обошелся не с каким-то незнакомым пожарным, а со своим давним знакомым. В пресс-службе Игнатьева эпизод с вручением ключей сотруднику МЧС назвали шутливым жестом. По словам пресс-секретаря главы Чувашии Олега Сидорова, "никакого издевательства, злого умысла в действиях главы нет".

Правда, дружескую "шутку" в МЧС все равно не оценили. В ведомстве раскритиковали и поведение самого пожарного. "Сотрудникам МЧС России нужно помнить, что они представляют ведомство, уважаемое не только в нашей стране, но и в мире, и вести себя надо соответствующе", - отметили в МЧС.

Понять такую реакцию несложно. Ранее еще при бывшем министре Владимире Пучкове вручение техники было крайне торжественным и волнительным событием. Передача ключей проходила неизменно перед строем всего личного состава региональных главков МЧС.

Не утрачена эта традиция оказалась и после смены в руководстве ведомства. Евгений Зиничев также уже не раз принимал участие в церемонии вручения ключей. И всегда это проходило в крайне торжественной обстановке и без намека на любые даже самые невинные фривольности. Как правило, вместе с вручением техники проходит и награждение отличившихся спасателей ведомственными наградами. Профессия сотрудника МЧС героическая и опасная, их всегда есть за что награждать, некоторых, к сожалению, и посмертно. Именно поэтому появившееся в Сети видео с губернатором и подпрыгивающим как собачонка пожарным столь резко контрастирует со всеми аналогичными церемониями, которые проходили во многочисленных российских регионах ранее.

Не оценили такого рода "шутки" и в "Единой России". В партии заявили, что поставят вопрос об исключении главы Чувашии Михаила Игнатьева из своих рядов и его соответствии занимаемой должности. "Поведение главы Чувашии Михаила Игнатьева во время церемонии вручения ключей от новых пожарных машин находится за гранью понимания", - отметил секретарь Генсовета "Единой России" Андрей Турчак, слова которого приводит пресс-служба.

"Губернатор будто забыл, что перед ним офицер МЧС. Чиновнику такого ранга не стоит путать официальное мероприятие с цирковым представлением", - подчеркнул Турчак. Секретарь Генсовета партии напомнил Послание президента России, в котором обращалось отдельное внимание чиновников на недопустимости какого-либо высокомерия или неуважения к людям.

Комиссия по этике "Единой России" даст принципиальную оценку поведению главы Чувашии и вынесет свое решение, рассказал заместитель секретаря Генсовета партии Евгений Ревенко.

"Если это была попытка шутки, то она не смешная. Эта сцена из серии "А ну-ка отними", где майора МЧС вынуждают прыгать, вызывает оторопь и отвращение. Перед ним стоит офицер, который спасает жизни людей, и так мерзко себя вести... Что сказать? - моральное уродство. Глава Чувашии Михаил Игнатьев в очередной раз "пробил дно", - цитирует Ревенко пресс-служба ЕР.

Это уже не первый случай, когда поведение главы Чувашии вызывает общественное осуждение. Ранее в СМИ появилась информация о том, что Игнатьев на торжественном мероприятии в честь Дня печати заявил, что "надо мочить" журналистов, которые "с утра до вечера критикуют". Позднее пресс-служба главы республики разъяснила его призыв, подчеркнув, что Игнатьев говорил о необходимости раскрыть подноготную блогеров, которые по заказу распространяют негативную информацию. Позже уже сам глава республики извинился перед теми, кого задело слово "мочить" в его речи.

В обоих случаях широкий резонанс - закономерен и объективен. Глава региона - не "властелин ключей" (новая техника для пожарных закупается за бюджетные деньги), а публичное должностное лицо, и общество вправе требовать от него уважительного отношения к каждому, кто исполняет свой долг. А если нужно - то и поставить на место. Не случайно медиаменеджер Тина Канделаки предложила Михаилу Игнатьеву самому попрыгать за ключами "от кабинета замдиректора районного Дома культуры". Разумеется, в виде шутки.