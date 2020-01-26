В Башкирии прошел фестиваль воздухоплавания

В башкирском Зауралье завершается второй международный фестиваль воздухоплавания "Самрау".

В нем принимают участие команды из Москвы, Санкт-Петербурга, Нижнего Новгорода, Новосибирска, Йошкар-Олы, Улан-Уде, Еревана и других городов России и мира.

Стартовал фестиваль 18 января в Стерлитамаке: в небо над горой Торатау поднялись 14 тепловых аэростатов. Как сообщает RT, в течение недели они совершали перелет через Уральский хребет.

Сегодня же участники фестиваля поднялись над озером Банным в Абзелиловском районе республики.