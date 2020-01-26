В Пермском крае СК начал проверку после ДТП с автобусом

После ДТП с автобусом в Пермском крае СУ СК по региону начало доследственную проверку по признакам преступления, предусмотренного статьей 238 УК РФ "Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности" в отношении перевозчика, совершающего рейс.

Напомним, утром автобус выехал на встречную полосу и допустил столкновение с грузовиком, в который, в свою очередь, врезался легковой автомобиль. После аварии были госпитализированы 15 человек, среди них оказалась шестилетняя девочка. Погибших нет. Всем пострадавшим оказывается необходимая медицинская помощь.

В компании, которую проверяют следователи, отметили, что водитель опытный.

Ранее сообщалось, что автобус совершал поездку из Перми в Очер. По уточненным данным, рейс следовал из Чайковского в Пермь.