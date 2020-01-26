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26.01.2020 19:39
Рубрика: Власть
Проект: В регионах

Не в чистом поле

Вячеслав Володин проверил ход строительства школ в Саратове
Текст: Андрей Куликов (Саратов)
Российская газета - Федеральный выпуск № 15(8069)
Председатель Госдумы Вячеслав Володин в своем округе в Саратове встретился с избирателями. Он проконтролировал, как ведется строительство социальных объектов.

В микрорайоне "Звезда" Кировского района Саратова завершено строительство школы на 825 мест с бассейном и детского садика на 160 ребятишек. Ранее местные жители обратились к спикеру с просьбой помочь в строительстве социальных объектов. При этом свободной земли здесь не осталось, она вся была отдана под жилую застройку. Выход из тупиковой ситуации удалось найти благодаря тому, что министерство обороны передало для строительства школы и детского сада неиспользовавшийся земельный участок, относившийся к военной части.

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Ранее Вячеслав Володин курировал возведение школы "Аврора" на 1100 мест в микрорайоне "Солнечный-2", сейчас при поддержке спикера ведется строительство еще одной школы, которую также не сдали вовремя, в микрорайоне "Авиатор" Саратова.

Как выяснилось, такая ситуация сложилась из-за того, что ранее вместо возведения соцобъектов застройщики передавали в областные организации, курировавшие жилищное строительство, часть квартир в новых домах. Судьбу этого жилья теперь выясняют правоохранительные органы. "Нужно оставить в прошлом подобные схемы, покончить с практикой строительства микрорайонов в чистом поле, без всякой социальной инфраструктуры", - заявил Володин.

Спикер Госдумы также осмотрел стройплощадку предуниверсария, где ведется строительство школы на 400 мест для учащихся 8-11 классов, и интерната для 125 воспитанников. Учащиеся смогут выбрать одну из дополнительных образовательных программ: по программированию, робототехнике, биотехнологиям, медицине или культуре. Это благотворительный проект Вячеслава Володина, рассчитанный на одаренных детей из малообеспеченных семей, в том числе из сельских районов. Сейчас проект находится в стадии завершения, ведутся отделочные работы.

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