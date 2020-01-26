Чего мы еще не знаем о блокаде Ленинграда

В Санкт-Петербурге в Государственном музее политической истории России презентовали сборник архивных документов "Оборона Ленинграда 1941-1945". Какие мифы о блокаде обрушит этот увесистый том? Известна ли точная цифра погибших от голода во время этой величайшей гуманитарной катастрофы? На эти вопросы "РГ" отвечает ответственный редактор сборника, директор Российского государственного архива социально-политической истории Андрей Сорокин.

Сражающийся город

Андрей Сорокин: "Ленинград - умирающий город" - с моей точки зрения, это главный стереотип представлений о блокаде. Но это был живой, сражающийся город, и люди - гражданские и военные - общими усилиями эту крепость отстояли. Tак будет точнее всего. Более того, несмотря на масштабную эвакуацию промышленности из Ленинграда, его население обеспечивало огромный объем промышленного производства, в том числе и военного назначения, не только для нужд самого города, но и для всей страны.

Среди современных историков войны одна из самых дискуссионных тем - готовность-неготовность Советского Союза к нападению фашисткой Германии. Ленинград был хорошо защищен?

Андрей Сорокин: Вот в том-то и дело, что при обсуждении этой темы слишком часто все сводится к вопросам военно-технической готовности. А главная проблема, и об этом свидетельствуют документы, лежала в плоскости политической, а значит - организационной, административной, управленческой, назовите как хотите.

Не было подготовлено никаких инструкций для партийных и советских руководителей. Люди на местах не имели никаких представлений о том, что они должны делать в случае начала военных действий. В результате огромное количество вопросов решалось стихийно, без должной подготовки. Импровизация! Так создаются, в том числе, Государственный Комитет обороны (ГКО) - высший чрезвычайный орган государственного управления, Ставка Верховного главнокомандования, трижды видоизменявшаяся за короткое время.

20 августа 1941 года главное командование Северо-Западного направления издает приказ об организации обороны Ленинграда. В тот же день он отменяется решением Военного совета войск этого направления. Создается Военный совет обороны города. А через десять дней ГКО принимает новое постановление о его упразднении и создании Военного совета Ленинградского фронта. Он и станет высшим органом управления на этом направлении.

Особенно лихо по-революционному смотрится "введение выборности батальонных командиров".

Андрей Сорокин: Да, это один из пунктов первого из упомянутых мной постановлений, принятого под влиянием, очевидно, Климента Ворошилова, который в тот момент являлся главнокомандующим Северо-Западного направления. Очевидная апелляция к опыту Гражданской войны. Но на самом деле далеко не только эти ошибки совершают главные ленинградские начальники - Ворошилов и секретарь Ленинградского обкома Андрей Жданов. Например, они самоустраняются от руководства обороной города и не входят в состав Военного совета. За что получат заслуженный упрек со стороны Сталина буквально через два дня - 22 августа во время переговоров по прямому проводу между Москвой и Ленинградом. Впрочем, следует иметь в виду, что ведь и сам Сталин совершил подобную же ошибку: 23 июня в ответственный момент начала войны он отказался возглавить Ставку Верховного командования Красной Армии и только в начале августа в результате череды преобразований стал ее председателем и Верховным главнокомандующим. С моей точки зрения, именно импровизация в управлении - одна из главных причин поражений 1941 года...

Сборник посвящен всем павшим и выжившим в годы обороны. Фото: Александр Корольков/ РГ

По дну Ладожского озера в 1942 году был проложен трубопровод, по которому город снабжался нефтепродуктами

Синий карандаш

На обложке книги один из документов: нервный почерк, синий карандаш, слово подчеркнуто двумя чертами, другое - одной. Эти графические нюансы что-то значат?

Андрей Сорокин: Сталинских документов в этом сборнике довольно много. В основном они из личного фонда Сталина, хранящегося в РГАСПИ, и имеют следы его персональной работы. На обложке размещен документ о военном совете обороны Ленинграда, который сыграет важнейшую роль в вопросах и военного, и гражданского управления обороной города и 33 блокированных врагом районов Ленинградской области.

Сталин работал с документами в основном именно карандашом. Объясняется это очень просто: шариковых ручек или не требующих постоянного обмакивания в чернильницу перьевых ручек не было, и для скорости, для удобства он пользовался карандашами. Простым, когда требовалось писать или вставлять какие-то обширные абзацы текста при редактировании документов. И чаще всего синим, когда накладывал резолюции. Иногда использовался и красный карандаш. В единичных случаях, видимо, просто попадался в тот момент под руку - зеленый. Но никакого особого смысла, никаких закономерностей типа красный - "запретить", зеленый - "разрешить", мы не обнаруживаем.

Сталин принимает очень активное участие в разработке и принятии решений, особенно в первый период обороны города. Более того, в его личном архиве мы найдем специальную тематическую папку, посвященную именно обороне Ленинграда. Этим документам Сталин придавал особое значение.

Он посвящен всем "павшим и выжившим в годы героической обороны". Данные о погибшем гражданском населении опубликованы?

Андрей Сорокин: Общее количество погибших в городе за годы блокады составляет 646 тысяч человек. На блокированной территории Ленинградской области за это же время погибло 88 тысяч человек. При этом, как следует из обобщающих справок, которые получил Жданов в начале 1945 года, в 1941-1942 годах не велся раздельный учет по категориям умерших по разным причинам. Поэтому мы вряд ли когда-нибудь узнаем цифры погибших от голода в этот период. Для этого нужно изучать первичные данные загсов. Но мы не можем рассчитывать, что в условиях самой тяжелой блокадной зимы при регистрации точно указывались причины смерти. Важно при этом подчеркнуть, что мы должны помнить и говорить о трагедии не только самого города, но и блокированных районов Ленинградской области, о которых мы очень часто вообще забываем упомянуть.

Магазины, школы, кладбища

Сохранившаяся кинохроника рассказывает страшную историю о том, как уходили блокадники. Очереди истощенных детей к прилавку с пайковым хлебом, исчезновение кошек и другой живности с улиц, трупы прямо на тротуарах. Листаю книгу и натыкаюсь на постановление Политбюро ЦК ВКП(б) от 18 июля 1941 года, которым введены карточки: рабочие и инженеры - 800 грамм хлеба в день, служащие - 600, иждивенцы и дети до 12 лет - по 400. Но это лишь резолюция, лишь то, что должно было быть…

Андрей Сорокин: Для меня было серьезным открытием обнаружить документы, которые рассказывают о том, что огромный объем продуктов питания распределялся через специально организованные столовые. Более 80 процентов гражданского населения города было охвачено системой общепита.

В справках, которые публикуются в нашем сборнике документов, приоткрываются и другие серьезные проблемы. Самый острый период блокады, как известно, пришелся на декабрь и январь 1941-1942 годов. Но мы знаем, что уже с февраля начинают увеличиваться запасы продовольствия в Ленинграде. В самом начале весны эти запасы достигают по разным видам продуктов уже 2-5-месячных объемов. При этом также известно, что для войск Ленинградского фронта в сентябре 1941-го достаточными считались лимиты продовольствия, обеспечивающие потребление в 20 суток. А в предвоенном мае в городе вообще имелся лишь 15-дневный запас пшеничной муки, причем власти города считали достаточным обеспечить "месячную потребность"... Объяснить, почему при столь объемных запасах продовольствия, которые с этого момента существуют на всем протяжении блокады, резко не увеличиваются пайки, я не могу.

По дну Ладоги

Вариант ответа: боялись весны, которая оборвет Дорогу жизни…

Андрей Сорокин: Вероятно, и этот фактор сыграл свою роль. Дорога жизни - метафорическое определение транспортной коммуникации через Ладожское озеро. Зимой 1941-1942 годов в документах руководства города и страны она называлась прозаичнее - "ледяная дорога". Сталин не придавал ей первостепенного значения. Все усилия поздней осенью 1941 года были сосредоточены на попытках прорыва блокады Ленинграда и восстановлении сообщения по суше. Постановление Ленинградского обкома о ее создании было принято уже тогда, когда первая "нитка" дороги (их было несколько) начала действовать. При этом нужно понимать, что переезд с одной стороны Ладоги на другую нередко был многодневным. К слову, мало кому известно, что по дну Ладожского озера в 1942 году был проложен трубопровод, по которому город снабжался нефтепродуктами, прежде всего, бензином, керосином. И построен он был в кратчайшие сроки с опережением тех сроков, которые определил ГКО. Это одно из очень важных инженерных свершений Великой Отечественной войны.

Кинотеатры в Ленинграде в 1942 году посетило 6 миллионов зрителей, в 1943 - 11,5 миллиона

Судя по документам, в блокадном Ленинграде работают все без исключения органы социального обеспечения, которые мы можем только себе представить. Жизнь не останавливается. Как это возможно организовать в городе, где нет электричества, люди умирают от голода…

Андрей Сорокин: Мы публикуем целый комплекс решений так называемого мобилизационного характера. Только в 1941 году население города отработало, вдумайтесь в эту цифру, свыше 15 млн человеко-дней на строительстве оборонных сооружений. В блокадную зиму и после нее весной 1942 года были вычищены огромные объемы нечистот, мусора и снега. Люди мобилизовывались на разборку старых деревянных домов и других сооружений, чтобы обеспечить город топливом. Ленинградцы работали на торфоразработках, на сельхозработах. За время блокады было проведено более 320 такого рода кампаний, в которых приняло участие более 2 млн человек.

То, о чем вы сейчас рассказали, - очередной повод к дискуссии: "Кто победил в войне - Сталин и сталинская система управления или народ?".

Андрей Сорокин: Мне кажется, это противопоставление искусственным. В документах мы видим честное признание лиц, руководивших обороной города, что именно руками трудящегося населения Ленинграда была обеспечена его оборона. Но давайте признаем и мы, что народ, самоорганизуясь снизу, никогда бы не поставил перед собой и не нашел инструментов решений тех масштабных задач, которые обеспечили успех.

Андрей Сорокин: Это был живой, сражающийся город, и люди - гражданские и военные - общими усилиями эту крепость отстояли. Фото: Александр Корольков/ РГ

Продавщицу Симонову вернуть во фрезеровщицы

В сборнике есть уникальные подробности о быте города...

Андрей Сорокин: В условиях топливного кризиса зимой 1941-1942 года население мобилизуется на обследование свалок города: искали горюче-смазочные материалы, которые в мирное время списывались, утилизировались. Более внимательно начинают смотреть на бы­товые отходы. Граждане сдавали в переработку голенища сапог, рваные носки, консервные банки…

К тем, кто не работает по специальности, к иждивенцам властями принимаются специальные меры воздействия для того, чтобы их принудить к социально-полезному труду. Например, зав. городского бюро по учету и распределению рабочей силы в своей справке для Жданова вспоминает некую фрезеровщицу Симонову, которая работала продавцом райпищеторга, других граждан, и сообщает, что они направлены работать по специальности.

С современной точки зрения, нарушение...?

Андрей Сорокин: Наверное. Но на прошлое нельзя смотреть исключительно через призму сегодняшних представлений. Если, конечно, мы хотим его понять, а не использовать как дубину в драке. К сожалению, это признак массового сознания - воспринимать историческое прошлое через себя самих, через призму собственного сознания, на которое накладывают отпечаток условия окружающей нас действительности. Не той, в которой жила страна в годы блокады, а нашей сегодняшней. Конечно, современные интерпретации ошибок советского и партийного руководства необходимы. Но в основе этих размышлений и комментариев должна лежать работа с историческими документами, которые только и могут раскрыть реальное положение вещей и реальные причины происходивших событий.

Как вспоминают блокадники, таких банд, какие орудуют в фильме "Место встречи изменить нельзя", в изолированном городе не было. Но шайки воришек все же орудовали. Как город справлялся с преступностью во время войны?

Андрей Сорокин: Среди документов высших органов государственного управления об этом свидетельств мало. Назову, например, постановление Ленинградского горкома ВЛКСМ "О работе комсомольского полка по охране революционного порядка в городе", где сказано, что специальные группы молодежи будут участвовать в рейдах милиции по проверке документов, прописки населения, светомаскировки и т.д. Конкретных данных по уголовной преступности мы в сборнике не найдем. Однако отсутствие таких сведений в документах высших органов политического управления, как мне кажется, говорит само за себя. Ведь применительно к другим территориям в переписке высших руководителей с советскими и партийными начальниками областей и национальных республик мы довольно часто сталкиваемся с обсуждением вопросов уголовной преступности и проблем безопасности в целом. На мой взгляд, это позволяет нам говорить о том, что острота этой проблемы на блокированной территории была существенно ниже, чем в глубоком тылу. Вместе с этим силовые структуры Ленинграда никуда не делись, они продолжали свою работу точно так же, как и все остальные органы управления и социального обеспечения.

Еще один больной и "темный" вопрос истории блокады - это количество эвакуированных. Почему вывоз гражданского населения проводился медленно?

Андрей Сорокин: То, как происходила эвакуация, - одна из главных претензий, которые могут быть предъявлены Жданову. Тем более что не раз ее озвучивали и руководители советского государства, начиная с Микояна и заканчивая самим Сталиным. Впервые эта проблема была озвучена уже в августе 1941-го. В личном фонде Анастаса Микояна, который был членом Совета по эвакуации, мы найдем несколько сводок, где фиксируется количество гражданского и военного населения, эвакуируемого из Ленинграда. В личном фонде Жданова есть сводный документ по этой теме. В справке заведующего городским бюро по учету рабочей силы А.Смирнова от 6 апреля 1943 г. говорится, что с июня 1941-го по апрель 1943-го было эвакуировано 1 миллион 743 тысячи человек. Кончено, эти данные открыты для обсуждения и уточнения. Но меня удивляет, когда общественные дискуссии по вопросам истории блокады часто сводятся к констатации факта, что нам якобы неизвестны цифры эвакуации, смертности и других показателей жизни блокированной территории. Эти данные есть в открытых документах, с ними можно работать, перепроверять их по разным источникам, смотреть из чего они складывались, на основании каких первичных документов скалькулированы. Но эти цифры есть. Мы сегодня можем говорить об очень большом пласте документальных материалов, доступных историкам, но недостаточно вовлеченных в научный и общественный оборот.

Цифры

Из справки П.С. Попкова 6 апреля 1944 года "О положении в Ленинграде во время блокады"

- трамваи в 1942 году перевезли 185 миллионов человек,

- наименьшими нормы отпуска хлеба были с 20 ноября по 25 декабря 1941 года и составляли для рабочих 250 грамм, а для служащих, иждивенцев и детей - 125 грамм,

- с апреля 1942 года создается сеть столовых усиленного питания: три четверти населения было ей охвачено,

- бани - количество помывок в 1942 году - 9,6, в 1943 - 14,4.

- театры посетило в 1942 - 700 тысяч зрителей, в 1943 - 1,4 миллиона,

- кино - в 1942 - 6 миллионов зрителей, в 1943 - 11,5 миллиона,

- после эвакуации в городе осталось 17 действующих детских домов,

- в 1942 году родилось 14 394 человека, умерло 528 830, в 1943 - родилось 7769, умерло - 22 947, в 1944 - родилось 4475, а умерло 2948.

Постановление ГКО СССР № 601 "О Военном Совете обороны Ленинграда". 30 августа 1941 г, (с автографом И.В. Сталина) РГАСПИ. Ф. 644. Оп. 2. Д. 15. Л. 16.

Докладная записка А.И. Микояна И.В. Сталину о строительстве бензопровода через Ладожское озеро (с правкой А.И. Микояна). 19 июня 1942 г. РГАСПИ. Ф. 84. Оп. 1. Д. 92. Л. 89