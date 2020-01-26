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26.01.2020 11:39
Рубрика: Общество
Проект: В регионах

Старт ракеты "Союз" с космодрома в Плесецке отменен

Текст: Алексей Михайлов (Архангельская область)
Фото: Сергей Савостьянов/ТАСС Фото: Сергей Савостьянов/ТАСС
Фото: Сергей Савостьянов/ТАСС

Запуск военного спутника связи "Меридиан-М" на ракете-носителе "Союз-2" с космодрома Плесецк отложен, предварительно, до 9 февраля, сообщает РИА Новости со ссылкой на источник в ракетно-космической отрасли.

Ранее запуск спутника был перенесен на неопределенный срок из-за технических проблем в кабельной сети третьей ступени ракеты "Союз-2". Для их устранения ракету возвратили в монтажно-испытательный корпус. Если проблемы устранить не удастся, в Плесецк предстоит доставить новую третью ступень ракеты.

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Напомним, с 2006 по 2014 годы были запущены семь спутников "Меридиан", при этом первый аппарат вышел из строя из-за пробоя герметичного контейнера космическим мусором, второй выведен на нерасчетную орбиту, но продолжает работать по целевому назначению, пятый не вышел на орбиту. В 2019 году на орбиту был выведен модернизированный спутник "Меридиан-М".

Гарантийный срок службы спутника "Меридиан" - семь лет. В течение 2019 года предполагалось заключить контракт на серийное изготовление еще двух спутников "Меридиан-М", сообщил генеральный директор предприятия "Информационные спутниковые системы имени Решетнева" Роскосмоса Николай Тестоедов.

Общество Космос Филиалы РГ Северо-Запад СЗФО Архангельская область Запуски "Союзов"

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