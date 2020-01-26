Государство будет субсидировать круизы по Черному морю, чтобы удержать цены на "социальном уровне". Проект постановления правительства об этом разработал Минтранс, документ проходит общественное обсуждение.

Российские черноморские круизы запущены в 2017 году. Решение об этом было принято годом ранее по итогам заседания президиума Госсовета. Сейчас организует такие морские путешествия только одна компания ("Черноморские круизы"), задействован только один лайнер - "Князь Владимир", который ходит по маршруту Сочи - Новороссийск - Ялта - Севастополь - Сочи.

В прошлом году за круизный сезон перевезли почти 8 тысяч пассажиров. Клиенты удовлетворены путешествием на 4,8 балла из 5 возможных, сообщают в круизной компании.

Тем не менее спрос невелик и недостаточен для обеспечения как минимум уровня безубыточности круизных проектов, отмечают в минтрансе. Для стимулирования морского туризма предлагается выделять субсидии.

В 2020 году на эти цели предусмотрено более 530 млн рублей, в 2021-м - 450 млн, а в 2022 году - 400 млн.

Субсидии привлекут круизные компании, а конкуренция между ними приведет к снижению цен

Воспользоваться этими мерами поддержки может любая российская круизная компания. Главное условие - суда должны заходить в Крым. То есть субсидии должны привлечь на этот рынок других участников и за счет развития конкуренции способствовать доступности цен.

В компании "Черноморские круизы" существующий уровень рентабельности туров не раскрывают, но к планируемым мерам, разумеется, относятся положительно. "Это подтолкнет развитие бизнеса в сфере морских пассажирских перевозок", - отметил в беседе с "РГ" генеральный директор компании Виктор Глуховщенко.

В Федеральном агентстве морского и речного транспорта на запрос "РГ" об экономической целесообразности черноморских круизов оперативно не ответили.

В том, что морские круизы вряд ли могут быть "социальными", убеждена профессор кафедры менеджмента и сервиса РАНХиГС Галина Дехтярь. "По морю ходят лайнеры более высокого уровня, чем по рекам. Они всегда будут давать более высокую цену", - говорит она. С точки зрения обеспечения массового турпотока целесообразно субсидировать авиаперевозку, речные круизы, которые доступны, например, пенсионерам, считает эксперт.

530 миллионов рублей Минтранс предлагает выделить в виде субсидий в 2020 году для стимулирования морского туризма в России

В ситуации с черноморскими круизами, конечно, важен также известный мультипликативный эффект туризма. Считается, что один турист создает четыре рабочих места. То есть вложение средств в субсидирование круизов может расширить спрос и стимулировать развитие экономики - вслед за круизами будут развиваться экскурсионный бизнес, торговля, развлечения, транспорт, общественное питание и другие сферы. А это особенно важно для Крыма.

Но для роста турпотока нужно создать условия - подготовить необходимое число гидов-экскурсоводов, аккредитовать их, создать транспортную инфраструктуру, нельзя допускать, чтобы автобусы с туристами стояли в пробках, поясняет Дехтярь.