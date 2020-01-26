В регионах проходят обсуждения поправок в Конституцию РФ

В российских регионах началось активное обсуждение изменений в Конституцию. В минувшие выходные дискуссии с участием представителей общественности состоялись, в частности, в Ростовской области, Краснодарском крае и Адыгее. Их участники в целом поддержали внесенный президентом и уже принятый в первом чтении пакет поправок в главный закон страны, но предложили и ряд своих дополнений.

В Ростове-на-Дону в центре внимания были социальные гарантии - МРОТ не ниже прожиточного минимума, индексация пенсий. Дискуссии прошли с 24 по 25 января. В диалоге приняли участие представители Общероссийского народного фронта, волонтеры и делегаты поисковых отрядов региона. Всего участниками двухдневного разговора стали несколько сот человек.

"Само создание рабочей группы по обсуждению поправок в главный закон страны - это принципиальная позиция нашего президента", - сказала сопредседатель Центрального штаба ОНФ и ответственный секретарь Поискового движения России Елена Цунаева. Она отметила, что техническое сопровождение деятельности рабочей группы осуществляет Общественная палата России, и все конструктивные предложения можно передавать на ее адрес или через любого члена рабочей группы.

Кроме социальных вопросов участники дискуссии в Ростове-на-Дону обсудили и поправку о приоритете национального законодательства над международным. "Это не значит, конечно, что Россия выйдет из международных договоров, - отметила Елена Цунаева. - Однако внося соответствующий пункт, мы закрываем лазейку для тех, кто стремится влиять на действия нашей страны, ссылаясь на якобы нарушенный дух какой-нибудь конвенции. От этого страдает не только Россия. Многие европейские страны часто выполняют решения Евросоюза вопреки собственным национальным интересам, поэтому такое изменение необходимо".

При этом, подчеркнула сопредседатель Центрального штаба ОНФ, все гарантированные Конституцией права и свободы жителя России будут защищены.

В ходе дискуссии также прозвучало предложение распространить запрет на двойное гражданство не только на высокопоставленных чиновников в России, но и на их супругов. Как отметила Цунаева, все поступившие предложения будут обобщаться. Наиболее важные из них могут быть учтены при рассмотрении Госдумой поправок в Конституцию во втором чтении, остальные инициативы будут полезны при совершенствовании законодательства в целом.

Главная цель общественных дискуссий в регионах - выяснить, как люди на местах относятся к поправкам в Конституцию РФ

В Майкопе дискуссия прошла в научной библиотеке Адыгейского государственного университета - в субботу утром здесь собрались представители правительства республики, профсоюзных и общественных организаций, депутаты городского совета, Герои Труда и почетные граждане, журналисты.

Как рассказал "РГ" участник обсуждений, член рабочей группы по изменениям Конституции, президент Международной черкесской организации Хаути Сохроков, "главная цель встречи - выяснить, как относятся люди на местах к поправкам, что нравится или, наоборот, не удовлетворяет".

- Сейчас важно выслушать откровенные мнения, а не просто довести информацию до населения, - отметил он. - Кроме того, на первом заседании с президентом было четко сказано, что рабочая группа в ходе таких мероприятий может внести на рассмотрение и другие вопросы, волнующие общественность. Накануне прошло первое обсуждение в Краснодаре, а в ближайшие дни свое слово скажут в Карачаево-Черкесии и Кабардино-Балкарии.

На встрече в Майкопе, в частности, обсудили поправки о вхождении органов муниципальной и государственной власти в единую систему публичной власти - как это может быть реализовано на практике на фоне действующего федерального закона о местном самоуправлении. Отметили и новые требования к кандидатам на должности губернаторов, глав федеральных ведомств, парламентариев и судей.

- Должен ли запрет на двойное гражданство распространяться и на членов семьи высокопоставленных лиц? Иначе человек, по сути, находится в длительной командировке в России и после сложения полномочий может запросто уехать к родным за границу, - размышляет председатель общественной организации ветеранов войны, труда, Вооруженных сил и правоохранительных органов Адыгеи Аслан Куадже.

В целом собравшиеся сошлись во мнении, что все поправки в Конституцию давно назрели, но важно, чтобы каждая запятая стояла на своем месте. В ближайшее время они подготовят свои замечания и предложения для рабочей группы.

В Краснодаре обсуждения поправок в Конституцию прошли в Концертном зале Кубанского казачьего хора, в разговоре приняли участие более 500 атаманов районных обществ Кубанского казачьего войска, крупнейшего в стране. Атаман Всероссийского казачьего общества и член рабочей группы по изменениям Конституции Николай Долуда рассказал о предложении разрешить муниципалитетам заниматься охраной общественного порядка и создавать собственную казачью милицию.

В целом выступавшие поддерживали необходимость поправок в Конституцию, в том числе в статью 79, где будет говориться о приоритете российского правового поля над международным.