Шестой этап Кубка мира по биатлону в словенской Поклюке радости болельщикам сборной России не принес.

Александр Логинов не может попасть в призеры на этапах Кубка мира с декабря 2019 года. Фото: РИА Новости

Наша команда вновь осталась без наград, обновив антирекорд-2016, когда мы 25 гонок не могли попасть на пьедестал почета.

После завершения гонок в Поклюке у наших "стреляющих лыжников" таких дистанций стало на одну больше - 26.

В последний раз Александр Логинов стал вторым в пасьюте 14 декабря, а женская команда завоевала "серебро" в эстафете в тот же день.

Вчера биатлонисты бежали мужской и женский масс-старты.

У мужчин неудержим был француз Кентен Фийон Майе. На счету 27-летнего спортсмена только один промах на четыре огневых рубежа. Вторым финишировал немец Бенедикт Долль, оставивший позади норвежца Йоханнеса Бе.

Лучшим из россиян стал Матвей Елисеев, который не промахнулся ни разу, однако уступил в ходе по дистанции. В итоге Матвей остался лишь на одиннадцатом месте. Кирилл Стрельцов пересек финиш с 19-м результатом, а следом был Александр Логинов.

После финиша Елисеев не показывал виду, что переживает. Напротив, он рассказал журналистам, что выполнял особое задание тренерского штаба:

- Утром перед гонкой пообщались с тренерами и решили отработать масс-старт как стрелковую тренировку. Шел по заданию три круга совершенно спокойно. Вроде нормально, но на финише не хватило рывка побороться с Лукасом Хофером. Состояние такое, что лучше было сэкономить силы перед главным стартом сезона - чемпионатом мира. Уже в понедельник уезжаем готовиться в Италию, сначала нам там предстоит базовая работа, потом скоростная. Нужно восстановиться, разгрузиться.

В свою очередь, старший тренер мужской сборной России Сергей Белозеров в эфире канала "Матч ТВ" назвал шестерку биатлонистов, которые выступят на чемпионате мира в Антхольце.

"В состав на ЧМ попадет шестерка, которая выступала на этапе Кубка мира в Поклюке. По седьмому человеку решим после отбора в Ижевске и следующего этапа Кубка IBU. Также не забываем про Халили, который выступает на ЮЧМ", - отметил Белозеров.

Таким образом, на чемпионат мира в составе сборной России точно поедут Александр Логинов, Матвей Елисеев, Кирилл Стрельцов, Никита Поршнев, Эдуард Латыпов и Евгений Гараничев.

Но вернемся к женскому масс-старту, в котором изначально нашу страну должны были представить четыре спортсменки - Светлана Миронова, Ирина Старых, Лариса Куклина и Екатерина Юрлова-Перхт.

Правда, на старт вышли только три представительницы России, поскольку Куклина почувствовала недомогание.

Увы, но и в этой гонке девушки не обошлись без промахов, да и по дистанции шли в темпе, который не позволил добраться до наград.

Лучшей из россиянок стала Светлана Миронова, занявшая 19-е место при четырех промахах на рубежах. Вслед за ней расположились Старых и Юрлова-Перхт.

Что касается триумфаторов, то первой финиш пересекла шведская биатлонистка Анна Эберг. Для 24-летней Эберг эта победа стала первой в этом сезоне на этапах Кубка мира.

Второй финишировала итальянка Лиза Виттоцци, а бронзу выиграла француженка Анаис Бесконд.

Также стоит напомнить, что накануне россияне Эдуард Латыпов и Кристина Резцова заняли 13-е место в сингл-миксте, а российская четверка стала четвертой в смешанной эстафете.

На первом этапе у сборной России бежал Матвей Елисеев, который уже на лежке допустил два промаха, но чисто отработал стойку, передав эстафету Александру Логинову восьмым.

Лидер сборной России в стрельбе из положения лежа воспользовался одним дополнительным патроном, а на стойке - тремя. Александр передал эстафету Ларисе Куклиной также на восьмой позиции. Девушки выступили гораздо лучше, и Куклина передала этап Ирине Старых на шестом месте.

Старых чисто отработала оба огневых рубежа и остановилась в шаге от пьедестала.

Комментируя итоги гонки в эфире канала "Матч ТВ", главный тренер сборной России Анатолий Хованцев остался недоволен мужчинами:

- Парни провалили свои этапы напрочь. Слишком много запасных. Матвей вообще встал "ногами" на последнем круге. По Логинову надо еще с ним поговорить. "Стойка" была не его, это точно. Лежа ветер менял направление и во время стрельбы Матвея, и стрельбы Сашки. У Матвея стрельба ушла налево вверх, у Сашки то же самое примерно. Стоя, Логинов, конечно, не справился.

Мы могли быть в призерах. Эту эстафету проиграли ребята. Девчонки выжали максимум из ситуации. Один дополнительный патрон на два этапа - это хороший результат. Старых на финише обыграла шведку. Ирина в своем стиле, как обычно, здорово прошла последний круг. Может ли она начинать гонку быстрее? Я думаю, что она смотрит всегда за своим состоянием и отталкивается от этого.

Тем временем норвежский биатлонист Йоханнес Бе продолжает получать подарки по случаю рождения сына Густава.

В своем Instagram Бе поделился фотографиями лыжных ботинок, которые для его новорожденного сына подарил один из основных производителей лыж. К спортивной обуви прилагается контракт с Густавом до Олимпиады-2038. Несмотря на то что контракт, подписанный на коробке из-под лыжной обуви, носит шуточный характер, производители лыж уверены, что Густав - будущий олимпийский чемпион в спринте.

Напомним, по случаю рождения первенца Йоханнес Бе пропустил немецкие этапы Кубка мира в Оберхофе и Рупольдинге, потеряв лидирующую позицию в общем зачете Кубка мира. Норвежец вернулся на Кубок мира и одержал победу в индивидуальной гонке.

Что будем смотреть?

Чемпионат мира по биатлону состоится в Антхольц-Антерсельве (Италия) с 13 по 23 февраля.

В программе первенства планеты нас ждут:

13 февраля - смешанная эстафета.

14 февраля - спринт (женщины).

15 февраля - спринт (мужчины).

16 февраля - гонка преследования (женщины), гонка преследования (мужчины).

18 февраля - индивидуальная гонка (женщины).

19 февраля - индивидуальная гонка (мужчины).

20 февраля - сингл-микст.

22 февраля - эстафета (женщины), эстафета (мужчины).

23 февраля - масс-старт (женщины), масс-старт (мужчины).