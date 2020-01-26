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Рубрика: Спорт

Полный бассейн радости

Наши девушки выиграли путевку на Олимпиаду и впервые за десять лет завоевали медали чемпионата Европы
Текст: Илья Трисвятский
Российская газета - Федеральный выпуск № 15(8069)
Женская сборная России на завершившемся в Будапеште (Венгрия) чемпионате Европы не только впервые за последние десять лет оказалась на пьедестале почета, выиграв серебряные медали, но и завоевала путевку на грядущую Олимпиаду-2020 в Токио. В финальном матче россиянки с минимальным счетом уступили второму призеру чемпионата мира-2019 Испании - 12:13.
Страж ворот сборной России Анна Карнаух признана лучшим голкипером чемпионата Европы. Фото: EPA Страж ворот сборной России Анна Карнаух признана лучшим голкипером чемпионата Европы. Фото: EPA
Страж ворот сборной России Анна Карнаух признана лучшим голкипером чемпионата Европы. Фото: EPA

Более чем драматичным получился наш полуфинал с Нидерландами. Девушки прекрасно знали, что в случае победы над "оранжевыми" и дальнейшего поражения венгерок от Испании во второй паре пропуск на Олимпиаду будет в кармане. Но вряд ли кто-то об этом думал предметно, цель была одна - пробиться в финал и прервать серию неудач на континентальных первенствах. Ведь четыре предыдущих турнира Россия оставалась без наград.

Фото: Александр Вильф/РИА Новости
Сборная России завоевала все "золото" чемпионата Европы

В начале второго восьмиминутного периода подопечные Александра Гайдукова после реализации численного большинства Ольгой Горбуновой повели с разницей в два мяча - 4:2. Однако затем пропустили четырежды подряд и пришлось догонять соперника. Точный бросок Марии Борисовой за минуту и 35 секунд до завершения основного времени игры позволил перевести матч в серию пенальти - 7:7. По действующим ныне правилам в водном поло на турнирах такого ранга не назначается дополнительное время, а сразу идет пробитие пятиметровых штрафных бросков. И в этой серии с блеском отработала наш голкипер Анна Карнаух. Сначала она заставила одну из голландок пробить в штангу, а потом и сделала победный сейв. Причем наши "полевые" игроки все четыре своих броска исполнили безупречно, пятый не понадобился. В итоге - 4:3 в серии и общий счет 11:10 в пользу России.

Чуть позже во втором полуфинале испанки, уже имевшие в кармане олимпийскую путевку, обыграли Венгрию - 11:10. Так наша команда стала обладателем единственного пропуска в Японию, разыгрываемого на Евро-2020.

В финале "золото" было очень близко. Лидировали 10:8, однако под занавес третьего периода пропустили два мяча подряд, после короткого отдыха - еще два. За полторы минуты до сирены уступали даже три гола, найдя в себе силы сражаться до последнего. Сократили отставание до минимума, на большее просто не хватило времени. В решающем матче отметим надежную игру нашего капитана Екатерины Прокофьевой, которая реализовала все четыре своих атакующих броска. Во встрече за третье место венгерки порадовали свою публику, разобравшись с Голландией - 10:8.

Из десяти участников женского олимпийского турнира уже известны шесть команд: это Россия, хозяин Игр Япония, Испания, США, Австралия и Канада

По итогам Евро-2020 названы три лауреата турнира: Анна Карнаух признана лучшим голкипером, испанка Беатрис Ортис получила титул самого ценного игрока (MVP), у венгерки Риты Кестейи титул лучшего бомбардира - 28 заброшенных мячей в восьми играх.

- Впервые получаю подобную награду в своей профессиональной карьере, - призналась Карнаух. - Заслуга здесь не только моя личная, но и всех моих подруг по национальной сборной России. Очень рада за нашу команду, ведь мы получили право выступить на Олимпиаде. Что касается ключевого в этом плане полуфинала, то Голландия - традиционно один из самых принципиальных наших соперников, поэтому обыграть такую классную команду было просто здорово! Серия пенальти - всегда азартное дело, я очень довольна, что помогла поставить точку своим сейвом на пятом броске. Сила нашей сегодняшней сборной в том, что мы все верим друг в друга.

Фото: Владимир Песня/РИА Новости
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Помощник главного тренера серебряных призерок Андрей Белофастов напомнил, какая задача стояла перед командой на турнире: "Как минимум мы должны были пробиться в полуфинал,главной целью был выигрыш олимпийской путевки. Девчонки и тренерский штаб хорошо поработали в Будапеште, мы все довольны. Надо признать, в финале испанки оказались сильнее. Россия держалась три четверти, но в последней соперник забил три мяча подряд. Теперь, поскольку билеты до Японии уже у нас есть, поменяется дальнейший план подготовки сборной. Есть много приглашений, где можно провести сборы. Ну и я не исключаю точечные изменения в боевом составе команды".

В проходившем параллельно мужском турнире вчера поздно вечером по московскому времени за "золото" сразились хозяева бассейна мадьяры и испанцы. За "бронзу" соперничали Хорватия и Черногория.

Российская сборная после четвертьфинального поражения от Венгрии (10:14) отправилась играть в мини-турнире за пятые - восьмые места. В первом раунде не справились с Италией (12:14), вчера в матче за седьмое место мерились силами с Грецией. Здесь результат принципиального значения не имел, обе команды досрочно получили право выступить в мировой олимпийской квалификации.

На заключительной стадии отбора дюжина команд разыграет четыре путевки в Токио. Соревнования состоятся с 29 марта по 5 апреля. Помимо России, Греции и хозяев, там выступят Черногория, Хорватия, Канада, Бразилия, Аргентина, два представителя Азии. По одному месту есть у Африки и Океании, но тут могут быть отказы с переходом путевок другим континентам.

"Серебряный" состав женской сборной России

Вратари: Анна Карнаух ("КИНЕФ-Сургутнефтегаз", Кириши), Анна Устюхина ("Спартак", Волгоград).

"Полевые" игроки: Екатерина Прокофьева - капитан команды, Евгения Соболева, Евгения Иванова, Анастасия Симанович, (все - "КИНЕФ-Сургутнефтегаз"), Эльвина Каримова, Мария Берснева (обе - "Динамо-Уралочка", Златоуст), Мария Борисова, Алена Сержантова (обе - "СКИФ ЦОП Москомспорта"), Ольга Горбунова, Анастасия Федотова (обе - "Спартак"), Анна Тимофеева ("Югра", Ханты-Мансийск).

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