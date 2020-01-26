Новости

Автомобиль упал в реку в центре Москвы 22:47
Оставленные в аэропорту Шереметьево дети пройдут медобследование 22:18
Появились снимки рынка в Ухане, где началась вспышка коронавируса 22:04
Матвиенко удостоена премии за вклад в сохранение памяти о Холокосте 21:37
СК займется мужчиной, бросившим своих детей в аэропорту Шереметьево 21:25
В Краснодаре госпитализировали прилетевшего из Китая пассажира 21:00
Мужчина бросил двоих детей в терминале аэропорта Шереметьево 20:30
Елистратов выиграл 3000 м и стал третьим в многоборье на ЧЕ по шорт-треку 20:30
Музыка Сатоко Исидзе откроет фестиваль "Японская осень в Сибири" 20:28
В парламенте РФ рассказали, что привлекало к Чаплину прихожан 20:24
СМИ: Пассажирский самолет совершил аварийную посадку в Иране 20:15
Монету Brexit выпустили в Великобритании 19:37
Путин назвал безнравственными попытки замолчать преступления нацистов 19:25
Пять миллионов человек покинули Ухань из-за коронавируса и каникул 18:49
Отдельную больницу для борьбы с коронавирусом откроют в Ухане 18:44
В КБР пьяный полицейский на Honda насмерть сбил пешехода 18:43
Опрос: большинство немцев опасаются за свое будущее 18:41
Более 400 японских граждан направили запрос об эвакуации из Китая 18:37
Выбираем Nissan Patrol: достойный конкурент или тень Land Cruiser? 18:34
Компания Honda эвакуирует персонал из Ухани из-за коронавируса 18:32
Российские биатлонисты установили антирекорд по гонкам без медалей 18:07
Осужденная в России израильтянка подала прошение о помиловании Путину 18:06
Видео: Во дворе дома в ХМАО произошел конфликт со стрельбой 17:38
Сериал про Оби-Вана Кеноби с Юэном Макгрегором заморозили 17:10
Актриса Екатерина Волкова рассказала о своей смертельной болезни 16:58
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Когда разработают вакцину от нового коронавируса
Когда разработают вакцину от нового коронавируса
Задайте вопрос руководителю департамента культурного наследия Москвы
Задайте вопрос руководителю департамента культурного наследия Москвы
О чем переживают дети после развода родителей
О чем переживают дети после развода родителей
26.01.2020 22:06
Рубрика: Спорт

Рублев бьет рекорды

Россиянин впервые вышел в 1/8 финала Australian Open
Текст: Артур Нанян
Российская газета - Федеральный выпуск № 15(8069)
Россиянин Андрей Рублев пробился в четвертый круг Открытого чемпионата Австралии (Australian Open) в Мельбурне. В третьем матче на турнире он обыграл бельгийца Давида Гоффена - 2:6, 7:6, 6:4, 7:6.
Рублев набрал потрясающую форму. На старте сезона он выиграл 11 матчей подряд Фото: REUTERS Рублев набрал потрясающую форму. На старте сезона он выиграл 11 матчей подряд Фото: REUTERS
Рублев набрал потрясающую форму. На старте сезона он выиграл 11 матчей подряд Фото: REUTERS

Андрей набрал потрясающую форму: он побеждает уже в 15 встречах подряд, взяв титулы в Дохе и Аделаиде. Всего Рублев в третий раз вышел во вторую неделю на "Большом шлеме" и впервые - в 1/8 финала в Мельбурне. За выход в четвертьфинал россиянин поборется со своим хорошим знакомым - представителем Германии Александром Зверевым.

Фото: AP Photo/Christophe Ena
Эксперт: Шараповой не нужно уходить из тенниса

- Рублев здорово начал сезон. Надеюсь, мне удастся прервать его серию. Он играет потрясающе, смог взять два трофея и вышел в четвертый круг здесь, в Мельбурне. Я очень рад видеть его прогресс, потому что мы дружим с десяти лет. У нас с ним отличные отношения, - сказал Зверев.

В свою очередь, Рублев отметил, что он уверен в себе, и подчеркнул: сейчас в теннисе самое главное - психология.

- Я в себе уверен. Но иногда у тебя могут возникнуть проблемы. Когда ты хорошо чувствуешь мяч - все прекрасно. Однако порой это невозможно контролировать, - подчеркнул Рублев. - На турнирах "Большого шлема" психология играет огромную роль. Если честно, я даже не думал, в скольких матчах победил, а в скольких уступил. Это, скорее, журналисты говорят о таких вещах. Я думаю о каждом следующем поединке. Вот и все.

В четвертый круг пробился также Даниил Медведев, обыгравший спортсмена из Австралии Алексея Попырина - 6:4, 6:3, 6:2. Следующим соперником первой ракетки России станет швейцарец Стэн Вавринка.

Не сумел пробиться в 1/8 финала Карен Хачанов. Его матч третьего круга с Ником Кирьосом стал одним из самых запоминающихся на текущем турнире. Проиграв в первых двух партиях, Хачанов, казалось, лишился всяких реальных шансов на продолжение борьбы. Но Карен собрался и взял два следующих сета на тай-брейках. Однако в решающем сете Хачанов уступил на тай-брейке. Как итог - 6:2, 7:6, 6:7, 6:7, 7:6 в пользу Кирьоса. Матч продолжался 4 часа и 36 минут. Кирьос выиграл самую длинную встречу в карьере и впервые за два года вышел во вторую неделю "Шлема".

Трое российских теннисистов вошли в топ-20 рейтинга АТР

- Сказать, что я расстроен - значит ничего не сказать. Я сделал все, что мог. Сезон только начался, впереди еще много турниров. Удачи всем российским игрокам на Australian Open, - написал на своей странице в "Твиттере" Хачанов.

Добавим, что в четвертьфинал Australian Open вышел лучший теннисист мира Новак Джокович. В матче четвертого круга серб в трех сетах обыграл аргентинца Диего Шварцмана - 6:3, 6:4, 6:4. Его следующим соперником станет Милош Раонич из Канады, по ходу турнира выбивший Стефаноса Циципаса и Марина Чилича.

Что касается женского одиночного турнира, то стали известны несколько четвертьфиналисток. Ими стали: Эшли Барти (Австралия), Петра Квитова (Чехия), Софья Кенин (США), Онс Жабер (Тунис). Россиянок в женском одиночном разряде не осталось. Последней вылетела Екатерина Александрова, уступившая Квитовой.

Спорт Теннис Турниры "Большого шлема" Australian Open - 2020

Главное сегодня

СМИ: Легенда НБА Коби Брайант погиб в авиакатастрофе в США
В Кремле рассказали про карт-бланш Мишустину
В Совфеде прокомментировали заявление адмирала США об обороне России
Греф советует держать сбережения в рублях
Осужденная в России израильтянка подала прошение о помиловании Путину
Биатлон
Биатлон
Российские биатлонисты повторили антирекорд по гонкам без наград
Фигурное катание
Фигурное катание
Дмитрий Алиев впервые в карьере стал чемпионом Европы