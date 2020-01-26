Россиянин Андрей Рублев пробился в четвертый круг Открытого чемпионата Австралии (Australian Open) в Мельбурне. В третьем матче на турнире он обыграл бельгийца Давида Гоффена - 2:6, 7:6, 6:4, 7:6.

Андрей набрал потрясающую форму: он побеждает уже в 15 встречах подряд, взяв титулы в Дохе и Аделаиде. Всего Рублев в третий раз вышел во вторую неделю на "Большом шлеме" и впервые - в 1/8 финала в Мельбурне. За выход в четвертьфинал россиянин поборется со своим хорошим знакомым - представителем Германии Александром Зверевым.

- Рублев здорово начал сезон. Надеюсь, мне удастся прервать его серию. Он играет потрясающе, смог взять два трофея и вышел в четвертый круг здесь, в Мельбурне. Я очень рад видеть его прогресс, потому что мы дружим с десяти лет. У нас с ним отличные отношения, - сказал Зверев.

В свою очередь, Рублев отметил, что он уверен в себе, и подчеркнул: сейчас в теннисе самое главное - психология.

- Я в себе уверен. Но иногда у тебя могут возникнуть проблемы. Когда ты хорошо чувствуешь мяч - все прекрасно. Однако порой это невозможно контролировать, - подчеркнул Рублев. - На турнирах "Большого шлема" психология играет огромную роль. Если честно, я даже не думал, в скольких матчах победил, а в скольких уступил. Это, скорее, журналисты говорят о таких вещах. Я думаю о каждом следующем поединке. Вот и все.

В четвертый круг пробился также Даниил Медведев, обыгравший спортсмена из Австралии Алексея Попырина - 6:4, 6:3, 6:2. Следующим соперником первой ракетки России станет швейцарец Стэн Вавринка.

Не сумел пробиться в 1/8 финала Карен Хачанов. Его матч третьего круга с Ником Кирьосом стал одним из самых запоминающихся на текущем турнире. Проиграв в первых двух партиях, Хачанов, казалось, лишился всяких реальных шансов на продолжение борьбы. Но Карен собрался и взял два следующих сета на тай-брейках. Однако в решающем сете Хачанов уступил на тай-брейке. Как итог - 6:2, 7:6, 6:7, 6:7, 7:6 в пользу Кирьоса. Матч продолжался 4 часа и 36 минут. Кирьос выиграл самую длинную встречу в карьере и впервые за два года вышел во вторую неделю "Шлема".

- Сказать, что я расстроен - значит ничего не сказать. Я сделал все, что мог. Сезон только начался, впереди еще много турниров. Удачи всем российским игрокам на Australian Open, - написал на своей странице в "Твиттере" Хачанов.

Добавим, что в четвертьфинал Australian Open вышел лучший теннисист мира Новак Джокович. В матче четвертого круга серб в трех сетах обыграл аргентинца Диего Шварцмана - 6:3, 6:4, 6:4. Его следующим соперником станет Милош Раонич из Канады, по ходу турнира выбивший Стефаноса Циципаса и Марина Чилича.

Что касается женского одиночного турнира, то стали известны несколько четвертьфиналисток. Ими стали: Эшли Барти (Австралия), Петра Квитова (Чехия), Софья Кенин (США), Онс Жабер (Тунис). Россиянок в женском одиночном разряде не осталось. Последней вылетела Екатерина Александрова, уступившая Квитовой.