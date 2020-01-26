СМИ: Пассажирский самолет совершил аварийную посадку в Иране

В Иране пассажирский лайнер, совершавший внутренний перелет по маршруту Горган - Тегеран, совершил экстренную посадку. Об этом сообщает агентство Mehr.

По данным агентства Mehr, сразу после взлета пилоты лайнера обратили внимание на посторонний шум в четвертом двигателе. Экипаж принял решение прервать рейс, и самолет вернулся в аэропорт Горгана. На борту находились 85 пассажиров, никто из них не пострадал.

В настоящее время проводится диагностика технического состояния воздушного судна. Пассажиры вылетели в пункт назначения следующим рейсом.

Это уже второе происшествие с пассажирскими самолетами в Иране за последние два дня. Ранее борт Airbus 306 иранской авиакомпании Iran Tour, осуществлявший перелет в Стамбул, совершил вынужденную посадку в аэропорту Тегерана. Причиной тому стала проблема с шасси, которые пилоту не удалось убрать после взлета.