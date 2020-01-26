США эвакуируют своих граждан из Уханя из-за коронавируса

В Китае сотрудники американского консульства в городе Ухань (провинция Хубэй) и некоторые граждане Соединенных Штатов будут эвакуированы из-за вспышки нового типа коронавируса 2019-nCoV. Об этом сообщили в Госдепартаменте США.

Рейс с американцами покинет Ухань 28 января и направится в Сан-Франциско, пишет РИА Новости, ссылаясь на Reuters. Поскольку число мест ограничено, приоритет будет отдан гражданским лицам, находящимся под "большей угрозой" заражения.

По последним данным, число жертв коронавируса в Китае увеличилось до 54. В провинции Хубэй скончались еще 13 человек и 323 заразились. Всего же заболели 1975 человек.