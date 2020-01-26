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26.01.2020 07:20
Рубрика: В мире

США эвакуируют своих граждан из Уханя из-за коронавируса

В Китае сотрудники американского консульства в городе Ухань (провинция Хубэй) и некоторые граждане Соединенных Штатов будут эвакуированы из-за вспышки нового типа коронавируса 2019-nCoV. Об этом сообщили в Госдепартаменте США.

Фото: AP Photo/Kin Cheung
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Рейс с американцами покинет Ухань 28 января и направится в Сан-Франциско, пишет РИА Новости, ссылаясь на Reuters. Поскольку число мест ограничено, приоритет будет отдан гражданским лицам, находящимся под "большей угрозой" заражения.

По последним данным, число жертв коронавируса в Китае увеличилось до 54. В провинции Хубэй скончались еще 13 человек и 323 заразились. Всего же заболели 1975 человек.

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