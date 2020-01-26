Число жертв коронавируса в Китае достигло 54

До 54 увеличилось в Китае число жертв нового коронавируса 2019-nCoV. В провинции Хубэй скончались еще 13 человек и 323 заразились.

Новые данные распространила газета Global Times. Ранее сообщалось о 41 умершем и 1372 случаях заражения на территории КНР, пишет РИА Новости. За последние сутки были госпитализированы и трое медиков, контактировавшие с заболевшими. Они помещены в карантин и находятся под наблюдением своих коллег.

Напомним, из-за вспышки заболевания в КНР введен наивысший уровень чрезвычайной ситуации в системе здравоохранения в 25 регионах, где в общей сложности проживают более 1,2 миллиарда человек. Вирус уже распространился за пределы Китая.

В приграничных с Россией регионах КНР зафиксированы семь случаев заражения коронавирусом, сообщили в Минздраве РФ. Один из этих случаев завершился летальным исходом.