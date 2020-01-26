В Болгарии назвали "дурным тоном" ситуацию с высылкой российских дипломатов

Заместитель председателя болгарского парламента Кристиан Вигенин назвал "дурным тоном" действия МИД республики. Возмущение политика было вызвано тем, что сначала о подозреваемых в шпионаже двух росгражданах были проинформированы местные СМИ и только потом - посольство РФ.

Как сообщает газета "Дума", Вигенин также обратил внимание на то, что не было представлено никаких доказательств виновности дипломатов.

Кроме того, болгарин прокомментировал слова одобрения от США, Великобритании и Канады в связи с решением Софии о высылке представителей России. "Полагаю, было бы правильно, чтобы министр (иностранных дел Екатерина - ред.) Захариева вызвала послов перечисленных стран в МИД, чтобы разъяснить им, что такое "одобрение" может рассматриваться как вмешательство одновременно в нашу внутреннюю и внешнюю политику, - заявил Вигенин. - В обратном же случае создается впечатление, что мы являемся неким субподрядчиком, ожидающим похвалы за проделанную работу".

Ранее болгарская сторона объявила сотрудников посольства России и торгового представительства персонами нон грата.