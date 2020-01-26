В храме Христа Спасителя открылись Рождественские чтения

Неофициальным, квази-Поместным собором назвал Патриарх Московский и всея Руси Кирилл XXVIII Международные Рождественские образовательные чтения, которые стартовали в храме Христа Спасителя. В этом году они приурочены к 75-летию Победы в Великой Отечественной войне.

- На них присутствуют все: епископат, духовенство, монашествующие, миряне. У этого собрания, конечно, нет канонической силы Поместного собора, но у него есть потенциал, равный этому собору или приближающийся к потенциалу собора... Как часто выступающие на этих чтениях помогают мне как патриарху, нашему епископату и духовенству понять, что надлежит делать сегодня для укрепления веры православной в жизни нашего народа, - объяснил Святейший.

По мнению предстоятеля, Рождественские чтения - это "замечательный образец народной активности всех тех людей, которые активно работают для блага Русской православной церкви, тех кто себя отождествил с церковью. Мы видим стремление встречаться, обсуждать важные проблемы, вырабатывать методологию совместной работы".

Патриарх считает, что особый акцент в работе участников чтений сделан на образование.

"Конечно, наиболее важным направлением этой работы является образование: преподавание основ православной культуры в школах, вообще преподавание в средних учебных заведениях разным способом того, что способно открыть нашей молодежи понимание основ духовной жизни, роли и значения церкви. <...> Вы через свое слово, опираясь на свой жизненный опыт, на свою веру, передаете такие культурные знания людям, в первую очередь детям и молодежи, которые помогают им соединить культуру и веру, веру и знание, и стать современными православными людьми", - резюмировал глава РПЦ.

Официальное открытие чтений пройдет в понедельник в Государственном Кремлевском дворце. Вечером состоится праздничный концерт. На этот же день в Издательском совете Московского патриархата запланирована видеоконференция "Современная русская литература о Великой Отечественной войне", на которой известные литераторы и издатели будут говорить на актуальнейшую сейчас для всего мира тему исторической памяти о Победе. Организаторы предлагают к обсуждению разные ее повороты, начиная с того, как Великая Отечественная война была освоена постсоветскими писателями, и заканчивая тем, как в литературе отразилось участие российских воинов в миротворческих операциях.

"Как часто выступающие на этих чтениях помогают мне как патриарху, нашему епископату и духовенству понять, что надлежит делать сегодня для укрепления веры православной в жизни нашего народа"

На следующий день, 28 января, в Совете Федерации пройдут Рождественские парламентские встречи. Возглавят их работу председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко и Святейший Патриарх Кирилл.

А в последний день чтений наградят лауреатов Международного конкурса детского творчества "Красота Божьего мира" и Всероссийского конкурса в области педагогики, воспитания и работы с детьми и молодежью до 20 лет "За нравственный подвиг учителя" в Центральном музее Великой Отечественной войны на Поклонной Горе.

Справка "РГ"

Международные Рождественские образовательные чтения - это крупнейший церковно-общественный форум, на котором обсуждаются важнейшие вопросы церковной и общественной жизни в сфере образования, культуры, социального служения и духовно-нравственного просвещения. Первые Рождественские чтения состоялись в Москве в 1993 году.